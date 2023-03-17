2 godine garancije
Obustavljeno
Punjiva litijum-jonska baterija
Precizni češalj sa 14 dužina
Korišćenje u mokrim i suvim uslovima
Digitalni LED displej
Napravljen za oblikovanje dlačica na licu i podrezivanje dlačica na telu, Philips OneBlade podrezuje, definiše ivice i brije bilo koju dužinu dlačica. Pruža lako i ugodno brijanje zahvaljujući premazu za klizanje i zaobljenim vrhovima. Uz aparat za šišanje koji se pomera pri 200x u sekundi, efikasan je čak i sa dužim dlačicama.
Podrežite bradu na ravnomernu dužinu pomoću priloženog podesivog preciznog češlja. Izaberite neku od 14 fiksnih postavki dužine da biste dobili bilo kakav izgled, od dužine tokom popodneva nakon jutarnjeg brijanja, preko kratkog podrezivanja, do duže brade. Podrezujte dlačice na telu u bilo kom pravcu pomoću češlja za telo koji se postavlja na „klik“ (3 mm).
Postignite precizne linije za nekoliko sekundi uz dvostrano sečivo koje vam omogućava da vidite svaku dlačicu koju podrezujete.
Nagrade
4.5
od 5
1034
Komentari
90%
preporučuje ovaj proizvod
Veroljub
17/03/2023
Srbija
Odlican
Koristim vec godinu dana i zadovoljan sam sa ovim proizvodom samo mala zamerka sto ne moze da se koristi dok je na punjacu neznam da li je to dobro ili nije
Prednosti
Da
Mane
Ne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade Pro 360 QP6651/61 Face + Body
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade Pro 360 QP6651/61 Face + Body
dime92
21/04/2022
Srbija
Nikad lakše i preciznije brijanje i trimovanje
Koristim ga već mesec dana i prezadovoljan sam.Pošto svakako imam osetljivu kožu OneBlade mi dodje kao savršena zamena za brijač i pritom savršeno trimuje i skraćuje bradu. Topla preporuka.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade Pro QP6530/15 Lice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade Pro QP6530/15 Lice
Ruško
29/08/2021
Srbija
Veoma praktičan za stalnu upotrebu
Lako korišćenje suvo mokro ,brzo punjenje i extra dizajn
Prednosti
Jednostavan
Mane
Samo 1 sečivo u pakovanju
Ova recenzija je napisana za OneBlade Pro QP6550/15 Lice + telo
Ova recenzija je napisana za OneBlade Pro QP6550/15 Lice + telo
Za vrhunski doživljaj brijanja. Podrazumevaju se 2 potpuna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati se mogu razlikovati.