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  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine

Obustavljeno

OneBlade ProLice + telo

QP6550/15

4.5
| (1034) Komentari | 90% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
Philips OneBlade Pro Face + Body trumuje, oblikuje i brije sve dužine dlačica. Dobijate sečivo za lice i jedno sa štitnikom za kožu za telo. Zaboravite na korišćenje više alatki. OneBlade radi sve.
Pogledajte sve prednosti

Dizajniran za skraćivanje dlačica, a ne kože

Skratite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine

  • Punjiva litijum-jonska baterija

  • Precizni češalj sa 14 dužina

  • Korišćenje u mokrim i suvim uslovima

  • Digitalni LED displej

Jedinstvena OneBlade tehnologija

Jedinstvena OneBlade tehnologija

Napravljen za oblikovanje dlačica na licu i podrezivanje dlačica na telu, Philips OneBlade podrezuje, definiše ivice i brije bilo koju dužinu dlačica. Pruža lako i ugodno brijanje zahvaljujući premazu za klizanje i zaobljenim vrhovima. Uz aparat za šišanje koji se pomera pri 200x u sekundi, efikasan je čak i sa dužim dlačicama.

Skratite

Skratite

Podrežite bradu na ravnomernu dužinu pomoću priloženog podesivog preciznog češlja. Izaberite neku od 14 fiksnih postavki dužine da biste dobili bilo kakav izgled, od dužine tokom popodneva nakon jutarnjeg brijanja, preko kratkog podrezivanja, do duže brade. Podrezujte dlačice na telu u bilo kom pravcu pomoću češlja za telo koji se postavlja na „klik“ (3 mm).

Oblikujte

Oblikujte

Postignite precizne linije za nekoliko sekundi uz dvostrano sečivo koje vam omogućava da vidite svaku dlačicu koju podrezujete.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-3112060

Komentari

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4.5

od 5

1034

Komentari

90%

preporučuje ovaj proizvod

17/03/2023

Srbija

Srbija

Odlican

Koristim vec godinu dana i zadovoljan sam sa ovim proizvodom samo mala zamerka sto ne moze da se koristi dok je na punjacu neznam da li je to dobro ili nije

Prednosti

Da

Mane

Ne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade Pro 360 QP6651/61 Face + Body

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade Pro 360 QP6651/61 Face + Body

21/04/2022

Srbija

Srbija

Nikad lakše i preciznije brijanje i trimovanje

Koristim ga već mesec dana i prezadovoljan sam.Pošto svakako imam osetljivu kožu OneBlade mi dodje kao savršena zamena za brijač i pritom savršeno trimuje i skraćuje bradu. Topla preporuka.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade Pro QP6530/15 Lice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade Pro QP6530/15 Lice

29/08/2021

Srbija

Srbija

Veoma praktičan za stalnu upotrebu

Lako korišćenje suvo mokro ,brzo punjenje i extra dizajn

Prednosti

Jednostavan

Mane

Samo 1 sečivo u pakovanju

Ova recenzija je napisana za OneBlade Pro QP6550/15 Lice + telo

Ova recenzija je napisana za OneBlade Pro QP6550/15 Lice + telo

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Odricanje od odgovornosti

  1. Za vrhunski doživljaj brijanja. Podrazumevaju se 2 potpuna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati se mogu razlikovati.