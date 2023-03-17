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  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema*
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema*
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema*
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema*
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema*
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema*
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema*
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema*
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema*
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema*
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema*
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema*
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema*
  • Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema*

OneBlade Pro 360Face + Body

QP6551/15

4.5
| (1034) Komentari | 90% preporučuje ovaj proizvod
Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema*
Philips OneBlade Pro Face + Body trumuje, oblikuje i brije sve dužine dlačica. Dobijate sečivo za lice i jedno sa štitnikom za kožu za telo. Zaboravite na korišćenje više alatki. OneBlade radi sve.
Pogledajte sve prednosti

Dizajniran za skraćivanje dlačica, a ne kože

Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema*

  • Punjiva litijum-jonska baterija

  • Precizni češalj sa 14 dužina

  • Korišćenje u mokrim i suvim uslovima

  • Digitalni LED displej

Jedinstvena OneBlade tehnologija

Jedinstvena OneBlade tehnologija

Philips OneBlade ima revolucionarnu tehnologiju dizajniranu za negu lica. Može da obrije dlačice bilo koje dužine. Njegov dvostruki sistem zaštite, klizeći premaz u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima čini brijanje lakšim i udobnijim. Njegova tehnologija za brijanje sadrži nož koji se brzo kreće (12000x u minuti) tako da je efikasan - čak i na dužim dlačicama.

Inovativno sečivo 360

Inovativni 360 Blade može se savijati u svim pravcima kako bi se prilagodio oblinama vašeg lica. Dizajn omogućava stalan kontakt sa kožom i kontrolu. Lako podrežite i brijte teško dostupna mesta — sa nekoliko poteza i velikom udobnošću.*

Skratite je

Podrežite bradu na ujednačenu dužinu pomoću priloženog podesivog preciznog češlja. Pozovite jedno od 14 podešavanja dužine za zaključavanje da biste dobili sve, od senke u 5 sati, preko uskog podrezivanja, do dužeg stila brade.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

1034

Komentari

90%

preporučuje ovaj proizvod

17/03/2023

Srbija

Srbija

Odlican

Koristim vec godinu dana i zadovoljan sam sa ovim proizvodom samo mala zamerka sto ne moze da se koristi dok je na punjacu neznam da li je to dobro ili nije

Prednosti

Da

Mane

Ne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade Pro 360 QP6651/61 Face + Body

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade Pro 360 QP6651/61 Face + Body

21/04/2022

Srbija

Srbija

Nikad lakše i preciznije brijanje i trimovanje

Koristim ga već mesec dana i prezadovoljan sam.Pošto svakako imam osetljivu kožu OneBlade mi dodje kao savršena zamena za brijač i pritom savršeno trimuje i skraćuje bradu. Topla preporuka.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade Pro QP6530/15 Lice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade Pro QP6530/15 Lice

29/08/2021

Srbija

Srbija

Veoma praktičan za stalnu upotrebu

Lako korišćenje suvo mokro ,brzo punjenje i extra dizajn

Prednosti

Jednostavan

Mane

Samo 1 sečivo u pakovanju

Ova recenzija je napisana za OneBlade Pro QP6550/15 Lice + telo

Ova recenzija je napisana za OneBlade Pro QP6550/15 Lice + telo

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Odricanje od odgovornosti

  1. Brijanje, u poređenju sa prethodnim modelom

  2. Za vrhunski doživljaj brijanja. Podrazumevaju se 2 potpuna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati se mogu razlikovati.