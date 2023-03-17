2 godine garancije
Punjiva litijum-jonska baterija
Precizni češalj sa 14 dužina
Korišćenje u mokrim i suvim uslovima
Digitalni LED displej
Philips OneBlade ima revolucionarnu tehnologiju dizajniranu za negu lica. Može da obrije dlačice bilo koje dužine. Njegov dvostruki sistem zaštite, klizeći premaz u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima čini brijanje lakšim i udobnijim. Njegova tehnologija za brijanje sadrži nož koji se brzo kreće (12000x u minuti) tako da je efikasan - čak i na dužim dlačicama.
Inovativni 360 Blade može se savijati u svim pravcima kako bi se prilagodio oblinama vašeg lica. Dizajn omogućava stalan kontakt sa kožom i kontrolu. Lako podrežite i brijte teško dostupna mesta — sa nekoliko poteza i velikom udobnošću.*
Podrežite bradu na ujednačenu dužinu pomoću priloženog podesivog preciznog češlja. Pozovite jedno od 14 podešavanja dužine za zaključavanje da biste dobili sve, od senke u 5 sati, preko uskog podrezivanja, do dužeg stila brade.
4.5
od 5
1034
Komentari
90%
preporučuje ovaj proizvod
Veroljub
17/03/2023
Srbija
Odlican
Koristim vec godinu dana i zadovoljan sam sa ovim proizvodom samo mala zamerka sto ne moze da se koristi dok je na punjacu neznam da li je to dobro ili nije
Prednosti
Da
Mane
Ne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade Pro 360 QP6651/61 Face + Body
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade Pro 360 QP6651/61 Face + Body
dime92
21/04/2022
Srbija
Nikad lakše i preciznije brijanje i trimovanje
Koristim ga već mesec dana i prezadovoljan sam.Pošto svakako imam osetljivu kožu OneBlade mi dodje kao savršena zamena za brijač i pritom savršeno trimuje i skraćuje bradu. Topla preporuka.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade Pro QP6530/15 Lice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade Pro QP6530/15 Lice
Ruško
29/08/2021
Srbija
Veoma praktičan za stalnu upotrebu
Lako korišćenje suvo mokro ,brzo punjenje i extra dizajn
Prednosti
Jednostavan
Mane
Samo 1 sečivo u pakovanju
Ova recenzija je napisana za OneBlade Pro QP6550/15 Lice + telo
Ova recenzija je napisana za OneBlade Pro QP6550/15 Lice + telo
Brijanje, u poređenju sa prethodnim modelom
Za vrhunski doživljaj brijanja. Podrazumevaju se 2 potpuna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati se mogu razlikovati.