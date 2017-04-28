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Obustavljeno

Beardtrimmer series 3000trimer za bradu

QT4000/15

4.2

| (11) Komentari | 90% preporučuje ovaj proizvod

Savršena brada na jednostavan način

Oblikujte bradu po želji uz ovaj trimer za bradu. Preciznost od samo 1 mm do 10 mm.

Pogledajte sve prednosti

Najpraktičniji način da krenete od brade

Savršena brada na jednostavan način

  • Postavke preciznosti od 1 mm

  • Sečiva od nerđajućeg čelika

  • 10 sati punjenja/45 min. bežične upotr.

Preciznost od 1 mm

Preciznost od 1 mm

Podesite trimer na najmanju poziciju za savršenu trodnevnu bradu dužine samo 1 mm.

Jednostavan izbor i zaključavanje postavki dužine od 1 do 10 mm

Jednostavan izbor i zaključavanje postavki dužine od 1 do 10 mm

Okrenite točkić da biste jednostavno izabrali i zaključali željenu postavku dužine: od kratke brade dužine 1 mm do duže brade od 10 mm u preciznim koracima od po 1 mm.

Savršeno podrezivanje uz zaštitu

Savršeno podrezivanje uz zaštitu

Samooštreća čelična sečiva na trimeru za bradu Philips 3000 ostaju oštra i efektivna kao prvog dana, pa svaki put pružaju savršeno podrezivanje uz zaštitu.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.2

od 5

11

Komentari

90%

preporučuje ovaj proizvod

1

28/04/2017

Latvija

Latvija

Viegls, ērti lietojams, nedaudz paskaļš

Esmu ar preci apmierināts, viegli slīd pa sejas rugājiem, piekļaujoties katram sejas izliekumam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 bārdas trimmeris

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 bārdas trimmeris

20/04/2017

Polska

Polska

Verifikovani kupac

polecam

Dobry produkt w atrakcyjnej cenie. Polecam tym, którzy lubią sami dbać o swój zarost :-)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

30/07/2015

Polska

Polska

Produkt godny polecenia

Świetny produkt za rozsądną cenę. Jak na razie nie stwierdziłem żadnych wad, jestem zadowolony.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

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