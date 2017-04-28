Obustavljeno
Savršena brada na jednostavan način
Oblikujte bradu po želji uz ovaj trimer za bradu. Preciznost od samo 1 mm do 10 mm.
Postavke preciznosti od 1 mm
Sečiva od nerđajućeg čelika
10 sati punjenja/45 min. bežične upotr.
Podesite trimer na najmanju poziciju za savršenu trodnevnu bradu dužine samo 1 mm.
Okrenite točkić da biste jednostavno izabrali i zaključali željenu postavku dužine: od kratke brade dužine 1 mm do duže brade od 10 mm u preciznim koracima od po 1 mm.
Samooštreća čelična sečiva na trimeru za bradu Philips 3000 ostaju oštra i efektivna kao prvog dana, pa svaki put pružaju savršeno podrezivanje uz zaštitu.
4.2
od 5
11
Komentari
90%
preporučuje ovaj proizvod
Colollo
28/04/2017
Latvija
Viegls, ērti lietojams, nedaudz paskaļš
Esmu ar preci apmierināts, viegli slīd pa sejas rugājiem, piekļaujoties katram sejas izliekumam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 bārdas trimmeris
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 bārdas trimmeris
Victor
20/04/2017
Polska
Verifikovani kupac
polecam
Dobry produkt w atrakcyjnej cenie. Polecam tym, którzy lubią sami dbać o swój zarost :-)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Sebast
30/07/2015
Polska
Produkt godny polecenia
Świetny produkt za rozsądną cenę. Jak na razie nie stwierdziłem żadnych wad, jestem zadowolony.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody