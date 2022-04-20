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QT4000/15
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Da li mogu da koristim Philips aparat za negu dok je povezan na strujnu utičnicu?
Kako da očistim Philips aparat za negu?
Kako da trimujem bradu pomoću Philips proizvoda?
Da li mogu da isperem Philips aparat za negu vodom?
Kako da napunim Philips aparat za negu, trimer ili aparat za šišanje?
Gde mogu da pronađem model ili serijski broj Philips aparata za negu ili šišanje?
Mogu li da putujem sa Philips proizvodom za negu ili lepotu?
Šta znače simboli na Philips aparatu za negu?
Kako da postavim/skinem dodatak sa Philips aparata za negu?
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