2 godine garancije
Obustavljeno
RQ1085/22
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Sa sistemom Jet Clean
Tri nezavisno savitljive glave u jedinici za brijanje koja se okreće sa punom pokretljivošću. Ova jedinstvena kombinacija obezbeđuje optimalan kontakt sa kožom u zakrivljenim oblastima da može da uhvati i najproblematičnije dlačice na vratu.
Tri trake za brijanje na Triple-Track glavama za brijanje daju 50% veću površinu brijača nego standardne rotirajuće glave za brijanje sa jednom trakom.
Sistem dva sečiva na električnom aparatu za brijanje podiže dlačice i ugodno ih seče ispod nivoa kože.
Nagrade
Komentari