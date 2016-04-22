2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
DualPrecision i GyroFlex2D
50 min. bežične upotrebe/1 sat punjenja
Precizni trimer i torbica
Sečiva DualPrecision prijatno briju duge i kratke dlačice. 1. Prorezi seku duge dlačice. 2. Otvori seku kratke dlačice
Sistem dva sečiva ugrađen u Philips električni aparat za brijanje podiže dlačice i prijatno ih seče ispod nivoa kože za glatke rezultate.
Sistem koji se prilagođava obliku lica GyroFlex 3D na ovom aparatu za brijanje smanjuje pritisak na lice i iritaciju, a osigurava glatko brijanje.
4.4
od 5
9
Komentari
89%
preporučuje ovaj proizvod
Domos2016
22/04/2016
Polska
Verifikovani kupac
Gorąco polecam
Dukt warty zakupu, możliwość golenia na mokro. Polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver
Deppik
09/09/2013
Česká republika
Doporučuji po všech stránkách
Má nádherný design. Oholí opravdu hladce. Baterie má dlouhou výdrž. Je tichý.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Kizin
26/08/2013
Česká republika
Výborný holicí strojek s možností holení ve vodě :)
Strojek skvěle padne do ruky a jeho design je velmi líbivý, byly použity i výborné materiály. Výkon je super oholí všechno a skvěle kopíruje tvář i v těch nejhorších místech pro holení. Baterie vydrží dostatečně dlouho, takže na dovolené bez elektriky poslouží více než dostatečně. Lehká je i údržba a čištění. Chvilku si na něj budete zvykat, ale pak už ho nedáte z ruky :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 holicí strojek pro mokré a suché holení