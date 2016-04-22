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  • Nežan dodir, glatka koža
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  • Nežan dodir, glatka koža
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Obustavljeno

Shaver series 7000 SensoTouchElektrični aparat za mokro i suvo brijanje

RQ1180/16

4.4
| (9) Komentari | 89% preporučuje ovaj proizvod
Nežan dodir, glatka koža
Philips aparat za brijanje serije 7000 pruža nežan dodir i glatko brijanje. Sistem GyroFlex 2D se lako prilagođava konturama lica i može da obrije i najkraće čekinje zahvaljujući DualPrecision sečivima.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Nežan dodir, glatka koža

  • DualPrecision i GyroFlex2D

  • 50 min. bežične upotrebe/1 sat punjenja

  • Precizni trimer i torbica

Prorezi i otvori uhvatiće i najkraće dlačice

Prorezi i otvori uhvatiće i najkraće dlačice

Sečiva DualPrecision prijatno briju duge i kratke dlačice. 1. Prorezi seku duge dlačice. 2. Otvori seku kratke dlačice

Sečiva Super Lift and Cut podižu dlačice radi glatkijeg brijanja

Sečiva Super Lift and Cut podižu dlačice radi glatkijeg brijanja

Sistem dva sečiva ugrađen u Philips električni aparat za brijanje podiže dlačice i prijatno ih seče ispod nivoa kože za glatke rezultate.

Glave koje se savijaju u 2 smera prilagođavaju se obliku lica

Glave koje se savijaju u 2 smera prilagođavaju se obliku lica

Sistem koji se prilagođava obliku lica GyroFlex 3D na ovom aparatu za brijanje smanjuje pritisak na lice i iritaciju, a osigurava glatko brijanje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.4

od 5

9

Komentari

89%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

22/04/2016

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Gorąco polecam

Dukt warty zakupu, możliwość golenia na mokro. Polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver

09/09/2013

Česká republika

Česká republika

Doporučuji po všech stránkách

Má nádherný design. Oholí opravdu hladce. Baterie má dlouhou výdrž. Je tichý.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 holicí strojek pro mokré a suché holení

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

Výborný holicí strojek s možností holení ve vodě :)

Strojek skvěle padne do ruky a jeho design je velmi líbivý, byly použity i výborné materiály. Výkon je super oholí všechno a skvěle kopíruje tvář i v těch nejhorších místech pro holení. Baterie vydrží dostatečně dlouho, takže na dovolené bez elektriky poslouží více než dostatečně. Lehká je i údržba a čištění. Chvilku si na něj budete zvykat, ale pak už ho nedáte z ruky :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 holicí strojek pro mokré a suché holení

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