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Shaver series 7000 SensoTouch Električni aparat za mokro i suvo brijanje

Obustavljeno

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Shaver series 7000 SensoTouchElektrični aparat za mokro i suvo brijanje

RQ1180/16

Shaver series 7000 SensoTouch Električni aparat za mokro i suvo brijanje

Obustavljeno

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  • Kako da očistite Philips aparat za brijanje S5000–S7000 | Jednostavan vodič korak po korak
    Kako da očistite Philips aparat za brijanje S5000–S7000 | Jednostavan vodič korak po korak

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Uputstva i Dokumentacija

Korisnički priručnik

  • PDF datoteka, 51.1 MB
  • 15 April 2022

EU izjava o usaglašenosti - English (US)

  • PDF datoteka, 929.8 kB
  • 13 April 2022

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