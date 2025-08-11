2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
PowerCut sečiva
Otvaranje jednim dodirom
Bežična upotreba i upotreba sa žicom
Philips brijač za glatko u ugodno doterivanje. Njegovih 27 PowerCut sečiva podrezuju svaku dlačicu tik uz kožu, pa svaki put dobijate glatko i ravnomerno brijanje.
Očistite električni brijač pomoću jednog dugmeta. Samo otvorite glavu brijača i isperite je vodom.
Koristite praktični bežični brijač za podrezivanje bez upetljanih kablova. Ili, priključite ga u struju za pouzdano brijanje putem kabla kada je baterija prazna.
4.6
od 5
618
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
Lakerboy
11/08/2025
Hrvatska
Vrhunske perfomanse.
Kvalitet aparata je daleko iznad cijene.Jedini nedostatak za pojedine korisnike moze biti nedostatak trimera,ali sve ostale karakteristike su izvanredne.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000
EugenP
08/02/2023
Hrvatska
Odličan
Za svoju cijenu odličan i dugotrajan u uporabi....
Prednosti
Ok
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000
Ada973
17/12/2022
Hrvatska
Philips
Odličan uređaj. Imam ga već 2 godine. Prezadovoljan.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000