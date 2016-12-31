2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Sistem sečiva ComfortCut
4-smerne fleksibilne glave
Obavite prijatno suvo brijanje. Naš sistem sečiva ComfortCut sa zaobljenim profilisanim glavama glatko klizi po vašoj koži štiteći je od ogrebotina i posekotina.
Fleksibilne glave sa 4 nezavisne mogućnosti kretanja prilagođavaju se svim konturama lica, omogućavajući da lako obrijete čak i vrat i ivicu vilice.
Brijte se duže posle svakog punjenja. Vaš brijač će godinama ostati jednako snažan zahvaljujući našoj moćnoj i efikasnoj litijum-jonskoj bateriji.
4.5
od 5
335
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
zac1968
31/12/2016
Hrvatska
Verifikovani kupac
Dobar proizvod za pristojnu cijenu
Odličan dizajn proizvoda. Jednostavan način korištenja. Sve potrebne funkcije integrirane u sam proizvod. Pouzdan u radu. Baterija dugo traje bez punjenja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 PT731/16 Električni aparat za suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 PT731/16 Električni aparat za suho brijanje
Mario45
05/11/2016
Hrvatska
Verifikovani kupac
odlične karakteristike
Izborom ovog aparata jako sam zadovoljan,a i cijenom.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje
Mladen
08/08/2016
Hrvatska
Verifikovani kupac
Savršen proizvod u svojoj klasi
Prije ovog proizvoda koristio sam Philishave 850 oko 10+ godina i bio sam jako zadovoljan. Stoga sam ponovo kupio Philips proizvod sličnih karakteristika i definitivno sam oduševljen. Brijanje ovim aparatom je barem dvostruko bolje, brže i ugodnije za moju kožu od prethodno opisanog modela.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje