2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
5D Pivot & Flex glave
PowerCut sečiva
60 min brijanja, 1 sat punjenja
Philips Shaver 3000 odlikuje 5-smerno okretanje koje prati sve uglove i obline lica i vrata. Ovaj brijač podrezuje svaku dlačicu tik iznad kože, za glatko i ravnomerno doterivanje.
Philips brijač za glatko u ugodno doterivanje. Njegovih 27 PowerCut sečiva podrezuju svaku dlačicu tik uz kožu, pa svaki put dobijate glatko i ravnomerno brijanje.
Brijač za vlažno i suvo brijanje koji se prilagođava vašim željama. Odaberite praktično suvo brijanje ili koristite sa omiljenom penom ili gelom, za osvežavajuće vlažno brijanje.
4.7
od 5
429
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
Zlaja1966
14/12/2019
Hrvatska
ima odlične karakteristike
Odličan aparat jako zadovoljan. Vidi se odmah što valja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 S3134/51 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje, serija 3000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 S3134/51 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje, serija 3000
02/09/2022
България
Verifikovani kupac
Подстригва и оформя на брада страхотно
Този продукт е подходящ както за пораснали тийнейджъри с набола брада и мустаци така и за възрастни мъже на които им е трудно да се обслужват.
Prednosti
Лек, ергономичен и лесен за употреба
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 S3233/52 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 S3233/52 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000
User7777
02/09/2022
България
Verifikovani kupac
Лесен за употреба
Уредът е страхотен. Лесен за употреба и с издръжлива батерия.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 S3134/51 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 S3134/51 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000