2 godine garancije
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
5D Pivot & Flex glave
PowerCut sečiva
Sistem za brijanje sa zaštitom od korozije
Mokro i suvo brijanje
Pomeranjem i rotiranjem u pet smerova, glava prati svaku oblinu vašeg lica i podrezuje direktno uz kožu, za uredno, ugodno brijanje čak i na osetljivoj koži.
27 samooštrećih sečiva dosledno podrezuju svaku dlačicu neposredno uz kožu, za gladak, ravnomeran rezultat svaki put. Naša samooštreća sečiva ostaju kao nova 2 godine.
Odaberite praktično suvo brijanje ili dodajte omiljenu penu ili gel za osvežavajuće mokro brijanje, čak i pod tušem.
4.7
od 5
429
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
Zlaja1966
14/12/2019
Hrvatska
ima odlične karakteristike
Odličan aparat jako zadovoljan. Vidi se odmah što valja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 S3134/51 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje, serija 3000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 S3134/51 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje, serija 3000
02/09/2022
България
Verifikovani kupac
Подстригва и оформя на брада страхотно
Този продукт е подходящ както за пораснали тийнейджъри с набола брада и мустаци така и за възрастни мъже на които им е трудно да се обслужват.
Prednosti
Лек, ергономичен и лесен за употреба
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 S3233/52 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 S3233/52 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000
User7777
02/09/2022
България
Verifikovani kupac
Лесен за употреба
Уредът е страхотен. Лесен за употреба и с издръжлива батерия.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 S3134/51 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 S3134/51 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000