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Shaver 3000 Series Električni aparat za mokro i suvo brijanje

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Shaver 3000 SeriesElektrični aparat za mokro i suvo brijanje

S3244/12

Shaver 3000 Series Električni aparat za mokro i suvo brijanje

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Uputstva i Dokumentacija

UK izjava o usklađenosti - English (US)

  • PDF datoteka, 45.4 kB
  • 10 May 2025

Korisnički priručnik

  • PDF datoteka, 1.2 MB
  • 18 June 2024

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