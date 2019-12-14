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  • Glatko brijanje, veća udobnost
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  • Glatko brijanje, veća udobnost
  • Glatko brijanje, veća udobnost
  • Glatko brijanje, veća udobnost
  • Glatko brijanje, veća udobnost
  • Glatko brijanje, veća udobnost
  • Glatko brijanje, veća udobnost
  • Glatko brijanje, veća udobnost
  • Glatko brijanje, veća udobnost
  • Glatko brijanje, veća udobnost
  • Glatko brijanje, veća udobnost
  • Glatko brijanje, veća udobnost
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  • Glatko brijanje, veća udobnost
  • Glatko brijanje, veća udobnost
  • Glatko brijanje, veća udobnost
  • Glatko brijanje, veća udobnost
  • Glatko brijanje, veća udobnost
  • Glatko brijanje, veća udobnost
  • Glatko brijanje, veća udobnost
  • Glatko brijanje, veća udobnost
  • Glatko brijanje, veća udobnost
  • Glatko brijanje, veća udobnost

Obustavljeno

Shaver series 3000Aparat za vlažno i suvo brijanje, serija 3000

S3333/54

4.7
| (429) Komentari | 94% preporučuje ovaj proizvod
Glatko brijanje, veća udobnost
Philips aparat za brijanje serije 3000 pruža praktično i udobno brijanje. Njegove 5D Pivot & Flex glave, PowerCut sistem sečiva i funkcije vlažnog i suvog brijanja daju gladak i prijatan rezultat.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Glatko brijanje, veća udobnost

  • 5D Pivot & Flex glave

  • PowerCut sečiva

  • Tašna za putovanja

  • Postolje za punjenje

Prati konture lica, pružajući prijatno brijanje

Prati konture lica, pružajući prijatno brijanje

Philips Shaver 3000 odlikuje 5-smerno okretanje koje prati sve uglove i obline lica i vrata. Ovaj brijač podrezuje svaku dlačicu tik iznad kože, za glatko i ravnomerno doterivanje.

Klizi po koži, za glatko i ravnomerno doterivanje

Klizi po koži, za glatko i ravnomerno doterivanje

Philips brijač za glatko u ugodno doterivanje. Njegovih 27 PowerCut sečiva podrezuju svaku dlačicu tik uz kožu, pa svaki put dobijate glatko i ravnomerno brijanje. 

Izaberite praktično brijanje na suvo ili osvežavajuće mokro brijanje

Izaberite praktično brijanje na suvo ili osvežavajuće mokro brijanje

Brijač za vlažno i suvo brijanje koji se prilagođava vašim željama. Odaberite praktično suvo brijanje ili koristite sa omiljenom penom ili gelom, za osvežavajuće vlažno brijanje.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.7

od 5

429

Komentari

94%

preporučuje ovaj proizvod

14/12/2019

Hrvatska

Hrvatska

ima odlične karakteristike

Odličan aparat jako zadovoljan. Vidi se odmah što valja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 S3134/51 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje, serija 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 S3134/51 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje, serija 3000

02/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Подстригва и оформя на брада страхотно

Този продукт е подходящ както за пораснали тийнейджъри с набола брада и мустаци така и за възрастни мъже на които им е трудно да се обслужват.

Prednosti

Лек, ергономичен и лесен за употреба

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 S3233/52 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 S3233/52 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000

02/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Лесен за употреба

Уредът е страхотен. Лесен за употреба и с издръжлива батерия.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 S3134/51 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 S3134/51 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000

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