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  • Čisto, glatko i brzo brijanje
  • Čisto, glatko i brzo brijanje
  • Čisto, glatko i brzo brijanje
  • Čisto, glatko i brzo brijanje
  • Čisto, glatko i brzo brijanje
  • Čisto, glatko i brzo brijanje
  • Čisto, glatko i brzo brijanje
  • Čisto, glatko i brzo brijanje
  • Čisto, glatko i brzo brijanje
  • Čisto, glatko i brzo brijanje
  • Čisto, glatko i brzo brijanje
  • Čisto, glatko i brzo brijanje
  • Čisto, glatko i brzo brijanje
  • Čisto, glatko i brzo brijanje
  • Čisto, glatko i brzo brijanje

Obustavljeno

Shaver series 5000Električni aparat za mokro i suvo brijanje

S5672/41

4.5
| (649) Komentari | 89% preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

Čisto, glatko i brzo brijanje
Serija aparata za brijanje 5000 ubrzava jutarnju rutinu zahvaljujući brzom sistemu sečiva MultiPrecision i potpuno perivim glavama.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Štiti 10x bolje nego standardno sečivo*

Čisto, glatko i brzo brijanje

  • Sistem sečiva MultiPrecision

  • 5-smerne fleksibilne glave

  • SmartClick dodatak za doterivanje brade

Zaobljeni profil glave glatko klizi štiteći vašu kožu

Zaobljeni profil glave glatko klizi štiteći vašu kožu

Obrijte se glatko bez ogrebotina i posekotina. Sistem sečiva MultiPrecision sa zaobljenim profilom glave glatko klizi po vašoj koži, istovremeno je štiteći.

Obavite prijatno suvo ili osvežavajuće vlažno brijanje uz Aquatec

Obavite prijatno suvo ili osvežavajuće vlažno brijanje uz Aquatec

Izaberite sami kako želite da se brijete. Uz oznaku Aquatec Wet & Dry možete da se opredelite za brzo, ali prijatno suvo brijanje ili da izaberete vlažno brijanje – sa gelom ili penom – čak i pod tušem.

Obrijte guste delove brade uz 20% veću snagu

Obrijte guste delove brade uz 20% veću snagu

Obrijte još brže guste delove brade zahvaljujući povećanju snage od dodatnih 20% tako što ćete aktivirati režim Turbo+.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.5

od 5

649

Komentari

89%

preporučuje ovaj proizvod

06/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Proizvod je fenomenalan!

Svida mi se i svima bi preporucio Sve dlacice posijece

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 S5420/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 S5420/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje

14/11/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Brije pouzdano i efektivno. Puni se brzo i radi dugo brz punjenja. Zaboravim kad sam ga zadnji put punio. Ugodan na koži.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 S5420/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 S5420/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje

26/12/2020

Hrvatska

Hrvatska

Izvanredne značajke

Izvrsna sposobnost glatkog i brzog izbrijavanja uz clean stanicu za čišćenje, podmazivanje i punjenje, sve što je potrebno za pozitivno i opušteno započinjanje dana!

Prednosti

Brzo ugodno brijanje uz odlaganje u clean stanicu

Mane

ništa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 S5400/26 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 S5400/26 Električni aparat za mokro i suho brijanje

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Odricanje od odgovornosti

  1. Štiti 10x bolje od standardnog sečiva – testiranje obavljeno u Nemačkoj 2015, posle 21-dnevne aklimatizacije

  2. 20% veća snaga – u poređenju sa nekorišćenjem režima Turbo+