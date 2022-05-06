2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Sistem sečiva MultiPrecision
5-smerne fleksibilne glave
SmartClick dodatak za doterivanje brade
Obrijte se glatko bez ogrebotina i posekotina. Sistem sečiva MultiPrecision sa zaobljenim profilom glave glatko klizi po vašoj koži, istovremeno je štiteći.
Izaberite sami kako želite da se brijete. Uz oznaku Aquatec Wet & Dry možete da se opredelite za brzo, ali prijatno suvo brijanje ili da izaberete vlažno brijanje – sa gelom ili penom – čak i pod tušem.
Obrijte još brže guste delove brade zahvaljujući povećanju snage od dodatnih 20% tako što ćete aktivirati režim Turbo+.
Nagrade
4.5
od 5
649
Komentari
89%
preporučuje ovaj proizvod
Danko2312
06/05/2022
Hrvatska
Verifikovani kupac
Proizvod je fenomenalan!
Svida mi se i svima bi preporucio Sve dlacice posijece
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 S5420/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 S5420/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Fiki1975
14/11/2021
Hrvatska
Odličan proizvod
Brije pouzdano i efektivno. Puni se brzo i radi dugo brz punjenja. Zaboravim kad sam ga zadnji put punio. Ugodan na koži.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 S5420/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 S5420/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Zaro
26/12/2020
Hrvatska
Izvanredne značajke
Izvrsna sposobnost glatkog i brzog izbrijavanja uz clean stanicu za čišćenje, podmazivanje i punjenje, sve što je potrebno za pozitivno i opušteno započinjanje dana!
Prednosti
Brzo ugodno brijanje uz odlaganje u clean stanicu
Mane
ništa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 S5400/26 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 S5400/26 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Štiti 10x bolje od standardnog sečiva – testiranje obavljeno u Nemačkoj 2015, posle 21-dnevne aklimatizacije
20% veća snaga – u poređenju sa nekorišćenjem režima Turbo+