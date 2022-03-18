2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Sečiva MultiPrecision
Obloga protiv trenja
MultiFlex glave
Režim zaštite
Obavite brzo i glatko brijanje. Sečiva MultiPrecision podižu i duge i kratke dlačice da bi ih odsekli – i sve preostale čekinje – u samo nekoliko poteza.
Na prstenove za brijanje nanesena je specijalna obloga koja je dizajnirana tako da smanji trenje o kožu omogućavajući glatko brijanje bez muke kojim se maksimalno smanjuje iritacija kože.
5-smerne fleksibilne glave sa 5 nezavisnih mogućnosti kretanja prate konture lica i omogućavaju aparatu za brijanje da komforno klizi po vašoj koži uz minimalan otpor.
4.7
od 5
241
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
zjavorcek
18/03/2022
Hrvatska
Verifikovani kupac
Odlične značajke proizvoda
Zbog prirode posla sada se s lakoćom brijem svakodnevno ujutro prije posla. Ponedjeljkom brzo i s lakoćom obavim brijanje brade stare dva dana.
Prednosti
Preferiram suho brijanje i sa zadovoljstvom mogu reći da aparat brzo i efikasno odstranjuje dlačice brade. Jednostavno ga je održavati čistim i urednim.
Mane
Nemam zamjerki.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 6000 S6620/11 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 6000 S6620/11 Električni aparat za mokro i suho brijanje
denis1993
14/02/2022
Hrvatska
Aparat za brijanje
Na pocetku skeptican ali proizvod se pokazao izrazito kvalitetnim. Ne čupa, lako se čisti. 10/10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 6000 S6680/26 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 6000 S6680/26 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Kobra 25
17/12/2020
Hrvatska
Shaver 6000
Ovaj proizvod je za 10. Suprug je bio izrazito skeptičan prema električnim brijačima zbog lošeg iskustva prije puno godina. Zbog posla brije se svaki dan i puno novaca odlazi na žilete koje troši. Nisam znala kako će reagirati na poklon ali sam bila oduševljena mogućnošću povratka proizvoda unutar 100 dana. Morala sam ga nagovarati da isproba aparat. Od prvog korištenja je ugodno iznenađen radom aparata bez boli i čupanja dlačica. Ovaj aparat preporučili bi svima. Lp, Sanja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 6000 S6630/11 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 6000 S6630/11 Električni aparat za mokro i suho brijanje