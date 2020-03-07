2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Prstenovi SkinGlide
Sečiva GentlePrecision PRO
Precizni trimer SmartClick
Doživite komfornije brijanje zahvaljujući prstenovima SkinGlide protiv trenja sa mikrosferama. Hiljade sićušnih loptica poput stakla smanjuju trenje i površinski otpor između aparata za brijanje i kože. To omogućava da aparat za brijanje glatko i lako klizi i doprinosi zaštiti od iritacije kože.
Naš unapređeni sistem odsecanja odlikuje se tehnologijom zaštite kože dizajniranom tako da odseca samo dlačice, ne i kožu. Sečiva u obliku slova V udaljavaju kožu od sečiva radi preciznog i glatkog brijanja – čak i 3-dnevne čekinjaste brade.
Glave našeg aparata za brijanje s lakoćom se pomeraju u 5 smerova, nežno prateći sve konture lica i vrata. Manji pritisak je potreban radi glatkog brijanja, a naprezanje kože je maksimalno smanjeno.
4.4
od 5
545
Komentari
88%
preporučuje ovaj proizvod
afranic
07/03/2020
Hrvatska
Jako dobar!
Stvarno dobar, ne izaziva crvenilo, baterija dugo drži, trimer isto odličan!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7510/41 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7510/41 Električni aparat za mokro i suho brijanje
munja7
09/04/2019
Hrvatska
odličan proizvod
Svaki dan ga koristim i jako sam zadovoljan. Koža na licu mi nema nikakvih reakcija na brijanje a koža je glatka i ugodna na dodir. Baterija je nešto što me stvarno fascinira jer nakon tri godine ima istu jačinu kao i prvog dana, traje cca 7 dana. Preporučio bih ovaj proizvod svima koji se briju svaki dan.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7370/12 Wet and dry electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7370/12 Wet and dry electric shaver
Zoky
11/02/2019
Hrvatska
Odličan aparat za brijanje
Aparat sada koristim nešto dulje od mjesec dana i oduševljen sam njime. Uglavnom ga koristim za suho brijanje ali i bradu namazanu gelom odrađuje vrhunski. Inače mi je brijanje jedna od aktivnosti koju baš i ne volim zbog toga što imam bradu koja raste u više smjerova što zahtjeva više vremena od uobičajenog. Sa ovim aparatom sam vrijeme brijanja skratio na pola, a efekt je fantastičan. Lako se čisti, baterija traje prilično dugo (bar 15 brijanja) i fantastično odrađuje posao. Stvarno zaslužuje čistu peticu od mene!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7520/41 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7520/41 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Najbolji aparat kompanije Philips za osetljivu kožu – u poređenju sa drugim Philips električnim aparatima za brijanje
Smanjuje trenje kod 90% testiranih muškaraca u odnosu na prethodnika kompanije Philips; testirano u Holandiji 2014.