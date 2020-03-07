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  • Glatko klizanje, nežno brijanje
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  • Glatko klizanje, nežno brijanje
  • Glatko klizanje, nežno brijanje
  • Glatko klizanje, nežno brijanje
  • Glatko klizanje, nežno brijanje
  • Glatko klizanje, nežno brijanje
  • Glatko klizanje, nežno brijanje
  • Glatko klizanje, nežno brijanje
  • Glatko klizanje, nežno brijanje
  • Glatko klizanje, nežno brijanje
  • Glatko klizanje, nežno brijanje
  • Glatko klizanje, nežno brijanje
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  • Glatko klizanje, nežno brijanje
  • Glatko klizanje, nežno brijanje
  • Glatko klizanje, nežno brijanje
  • Glatko klizanje, nežno brijanje
  • Glatko klizanje, nežno brijanje
  • Glatko klizanje, nežno brijanje
  • Glatko klizanje, nežno brijanje
  • Glatko klizanje, nežno brijanje
  • Glatko klizanje, nežno brijanje
  • Glatko klizanje, nežno brijanje

Obustavljeno

Shaver series 7000Električni aparat za mokro i suvo brijanje

S7310/12

4.4
| (545) Komentari | 88% preporučuje ovaj proizvod
Glatko klizanje, nežno brijanje
Philips serija 7000 štiti od ključnih znakova iritacije kože. Prstenovi SkinGlide sa oblogom protiv trenja omogućavaju da aparat za brijanje besprekorno klizi po licu. Njegova sečiva podrezuju nisko i štite kožu, čak i 3-dnevnu čekinjastu bradu.
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Najbolje od kompanije Philips za osetljivu kožu*

Glatko klizanje, nežno brijanje

  • Prstenovi SkinGlide

  • Sečiva GentlePrecision PRO

  • Precizni trimer SmartClick

Prstenovi SkinGlide sa oblogom protiv trenja za glatko klizanje

Prstenovi SkinGlide sa oblogom protiv trenja za glatko klizanje

Doživite komfornije brijanje zahvaljujući prstenovima SkinGlide protiv trenja sa mikrosferama. Hiljade sićušnih loptica poput stakla smanjuju trenje i površinski otpor između aparata za brijanje i kože. To omogućava da aparat za brijanje glatko i lako klizi i doprinosi zaštiti od iritacije kože.

Sečiva štite kožu i glatko odsecaju čak i 3-dnevnu čekinjastu bradu

Sečiva štite kožu i glatko odsecaju čak i 3-dnevnu čekinjastu bradu

Naš unapređeni sistem odsecanja odlikuje se tehnologijom zaštite kože dizajniranom tako da odseca samo dlačice, ne i kožu. Sečiva u obliku slova V udaljavaju kožu od sečiva radi preciznog i glatkog brijanja – čak i 3-dnevne čekinjaste brade.

5-smerne fleksibilne glave prate konture uz smanjen pritisak

5-smerne fleksibilne glave prate konture uz smanjen pritisak

Glave našeg aparata za brijanje s lakoćom se pomeraju u 5 smerova, nežno prateći sve konture lica i vrata. Manji pritisak je potreban radi glatkog brijanja, a naprezanje kože je maksimalno smanjeno.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.4

od 5

545

Komentari

88%

preporučuje ovaj proizvod

07/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Jako dobar!

Stvarno dobar, ne izaziva crvenilo, baterija dugo drži, trimer isto odličan!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7510/41 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7510/41 Električni aparat za mokro i suho brijanje

09/04/2019

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

Svaki dan ga koristim i jako sam zadovoljan. Koža na licu mi nema nikakvih reakcija na brijanje a koža je glatka i ugodna na dodir. Baterija je nešto što me stvarno fascinira jer nakon tri godine ima istu jačinu kao i prvog dana, traje cca 7 dana. Preporučio bih ovaj proizvod svima koji se briju svaki dan.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7370/12 Wet and dry electric shaver

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7370/12 Wet and dry electric shaver

11/02/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odličan aparat za brijanje

Aparat sada koristim nešto dulje od mjesec dana i oduševljen sam njime. Uglavnom ga koristim za suho brijanje ali i bradu namazanu gelom odrađuje vrhunski. Inače mi je brijanje jedna od aktivnosti koju baš i ne volim zbog toga što imam bradu koja raste u više smjerova što zahtjeva više vremena od uobičajenog. Sa ovim aparatom sam vrijeme brijanja skratio na pola, a efekt je fantastičan. Lako se čisti, baterija traje prilično dugo (bar 15 brijanja) i fantastično odrađuje posao. Stvarno zaslužuje čistu peticu od mene!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7520/41 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7520/41 Električni aparat za mokro i suho brijanje

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  1. Najbolji aparat kompanije Philips za osetljivu kožu – u poređenju sa drugim Philips električnim aparatima za brijanje

  2. Smanjuje trenje kod 90% testiranih muškaraca u odnosu na prethodnika kompanije Philips; testirano u Holandiji 2014.