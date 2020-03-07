2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Prstenovi SkinGlide
Sečiva GentlePrecision PRO
Precizni trimer SmartClick
Sistem SmartClean
Doživite komfornije brijanje zahvaljujući prstenovima SkinGlide protiv trenja sa mikrosferama. Hiljade sićušnih loptica poput stakla smanjuju trenje i površinski otpor između aparata za brijanje i kože. To omogućava da aparat za brijanje glatko i lako klizi i doprinosi zaštiti od iritacije kože.
Naš unapređeni sistem odsecanja odlikuje se tehnologijom zaštite kože dizajniranom tako da odseca samo dlačice, ne i kožu. Sečiva u obliku slova V udaljavaju kožu od sečiva radi preciznog i glatkog brijanja – čak i 3-dnevne čekinjaste brade.
Glave našeg aparata za brijanje s lakoćom se pomeraju u 5 smerova, nežno prateći sve konture lica i vrata. Manji pritisak je potreban radi glatkog brijanja, a naprezanje kože je maksimalno smanjeno.
4.4
od 5
545
Komentari
88%
preporučuje ovaj proizvod
afranic
07/03/2020
Hrvatska
Jako dobar!
Stvarno dobar, ne izaziva crvenilo, baterija dugo drži, trimer isto odličan!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7510/41 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7510/41 Električni aparat za mokro i suho brijanje
munja7
09/04/2019
Hrvatska
odličan proizvod
Svaki dan ga koristim i jako sam zadovoljan. Koža na licu mi nema nikakvih reakcija na brijanje a koža je glatka i ugodna na dodir. Baterija je nešto što me stvarno fascinira jer nakon tri godine ima istu jačinu kao i prvog dana, traje cca 7 dana. Preporučio bih ovaj proizvod svima koji se briju svaki dan.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7370/12 Wet and dry electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7370/12 Wet and dry electric shaver
Zoky
11/02/2019
Hrvatska
Odličan aparat za brijanje
Aparat sada koristim nešto dulje od mjesec dana i oduševljen sam njime. Uglavnom ga koristim za suho brijanje ali i bradu namazanu gelom odrađuje vrhunski. Inače mi je brijanje jedna od aktivnosti koju baš i ne volim zbog toga što imam bradu koja raste u više smjerova što zahtjeva više vremena od uobičajenog. Sa ovim aparatom sam vrijeme brijanja skratio na pola, a efekt je fantastičan. Lako se čisti, baterija traje prilično dugo (bar 15 brijanja) i fantastično odrađuje posao. Stvarno zaslužuje čistu peticu od mene!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7520/41 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7520/41 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Najbolji aparat kompanije Philips za osetljivu kožu – u poređenju sa drugim Philips električnim aparatima za brijanje