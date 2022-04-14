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Shaver series 7000 Električni aparat za mokro i suvo brijanje
Obustavljeno
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S7720/26
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Koju penu ili gel mogu da koristim sa Philips aparatom za brijanje?
Da li mogu da punim Philips aparat za brijanje nakon svakog brijanja?
Kako da skinem glave za brijanje sa Philips aparata?
Kako da dobijem najbolje rezultate sa Philips aparatom za brijanje?
Kako da očistim Philips aparat za brijanje?
Strujni adapter
ShaversKućište četke
Shavers Univerzalno postolje
Držač glave za brijanje
ShaverPrecizni trimer
Adapter za napajanje HQ8505
Zaštitni poklopac
ShaversČetka za čišćenje
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