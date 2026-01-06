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  • Brijanje bliže koži*, napredna zaštita kože
  • Brijanje bliže koži*, napredna zaštita kože
  • Brijanje bliže koži*, napredna zaštita kože
  • Brijanje bliže koži*, napredna zaštita kože
  • Brijanje bliže koži*, napredna zaštita kože
  • Brijanje bliže koži*, napredna zaštita kože
  • Brijanje bliže koži*, napredna zaštita kože
  • Brijanje bliže koži*, napredna zaštita kože
  • Brijanje bliže koži*, napredna zaštita kože
  • Brijanje bliže koži*, napredna zaštita kože
  • Brijanje bliže koži*, napredna zaštita kože
  • Brijanje bliže koži*, napredna zaštita kože

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Shaver series 7000Električni aparat za mokro i suvo brijanje

S7882/55

4.7
| (782) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod
Brijanje bliže koži*, napredna zaštita kože
Philips serija 7000 glatko klizi po koži, uz podrezivanje svake dlačice tik uz kožu – čak i sa 3-dnevnom bradom. Koristi naprednu tehnologiju SkinIQ koja mu omogućava da prepoznaje, prilagođava se i navodi pravilne pokrete, za bolju zaštitu kože.
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

sa tehnologijom SkinIQ

Brijanje bliže koži*, napredna zaštita kože

  • Nano SkinGlide premaz

  • SteelPrecision sečiva

  • Motion Control senzor

  • 360-D savitljive glave

  • Do 5 godina garancije*****

Smanjuje trenje na koži radi maksimalno smanjivanja iritacije

Između glava za brijanje i vaše kože nalazi se zaštitni sloj. Sačinjen od gotovo 250.000 mikro-perli po kvadratnom centimetru, poboljšava klizanje po koži za do 30%***, radi maksimalnog smanjenja iritacije.

Snažne performanse sa svakim prolazom

Snažne performanse sa svakim prolazom

Uz do 90.000 poteza podrezivanja u minuti, SteelPrecision sečiva podrezuju tik uz kožu i uklanjaju veći broj dlačica po prolazu*. 45 sečiva visokih performansi su samooštreća i proizvedena su u Evropi.

Navodi vas da koristite bolju tehniku sa manje prolaza

Navodi vas da koristite bolju tehniku sa manje prolaza

Tehnologija prepoznavanja pokreta prati vaš način brijanja i navodi vas ka efikasnijoj tehnici. Nakon samo tri brijanja većina muškaraca je postigla bolju tehniku brijanja sa manje prolaza***.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

782

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

06/01/2026

Srbija

Srbija

Korisnik PHILIPS isključivo

Koristim PHILIPS aparate za brijanje preko trideset godina.Ne znam da li treba više od toga da kažem

Prednosti

Glatko,precizno a pre svega brijanje koje ostavlja utisak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7885/50 Električni aparat za mokro i suvo brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7885/50 Električni aparat za mokro i suvo brijanje

10/06/2024

Srbija

Srbija

Ovaj proizvod nisam koristio ali svakako nameravam

Za početak gospodin Nikola koji mi se javio na telefon Philips stopa bio je preljubazan i maksimalno predusretljiv osvojivši maksimalno vremena da odgovori na svako moje pitanje i van toga da me obavesti o svakoj,apsolutno svakoj informaciji u vezi sa ovim aparatom i Philipsovoj politici uopšte.Preporučujem njegovim pretpostavljali da to uvek uzmu u obzir i vode računa o takvim zaposlenim jednako kao i kompaniji za koju rade.Veliko hvala za gospodina Nikolu a mi se vidimo u vašoj prodavnici svakako

Prednosti

Mnogo razloga.Čitav život koristim isključivo Philips aparate za brijanje i nikada se nisam pokajao

Mane

Nema ih

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje

19/04/2023

Srbija

Srbija

Savršen uređaj!

Kupila sam mužu za rođendan aparat za brijanje serije 7000. Malo je reći da je oduševljen! Nema više posekotina, iritacija. Uređaj se u potpunosti prilagođava licu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje

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  1. u poređenju sa nepremazanim materijalom

  2. Testirano je u odnosu na Philips seriju 3000.

  3. Na osnovu korisnika Philips serije S7000 i aplikacije GroomTribe tokom 2019.

  4. Poređenje ostataka posle brijanja pri korišćenju tečnosti za čišćenje u odnosu na vodu u kertridžu.

  5. 2 godine garancije + 3 godine produžene garancije nakon što se registrujete na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupovine.