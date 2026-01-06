2 godine garancije
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Nano SkinGlide premaz
SteelPrecision sečiva
Motion Control senzor
360-D savitljive glave
Do 5 godina garancije*****
Zaštitni premaz nalazi se između glava aparata za brijanje i kože kako bi pomogao aparatu da glatko klizi. Napravljen sa do 250.000 mikro-tehnoloških perli po kvadratnom centimetru, poboljšava klizanje po koži do 30%*** kako bi se smanjila iritacija i podržalo udobno svakodnevno brijanje.
Sa do 90.000 rezova u minuti, oštrice SteelPrecision seku više dlačica po potezu za detaljno i efikasno brijanje. Visokih performansi, 45 oštrica se same oštre i proizvode se u Evropi za pouzdane performanse sečenja, brijanje za brijanjem.
Tehnologija za detekciju pokreta prati kako se brijete i vodi vas ka efikasnijim pokretima. Nakon samo tri brijanja, većina muškaraca je postigla bolju tehniku brijanja sa manje prelaza***, što pomaže u poboljšanju udobnosti i doslednosti u svakodnevnoj rutini.
4.7
od 5
781
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
Lemju
06/01/2026
Srbija
Korisnik PHILIPS isključivo
Koristim PHILIPS aparate za brijanje preko trideset godina.Ne znam da li treba više od toga da kažem
Prednosti
Glatko,precizno a pre svega brijanje koje ostavlja utisak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7885/50 Električni aparat za mokro i suvo brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7885/50 Električni aparat za mokro i suvo brijanje
10/06/2024
Srbija
Ovaj proizvod nisam koristio ali svakako nameravam
Za početak gospodin Nikola koji mi se javio na telefon Philips stopa bio je preljubazan i maksimalno predusretljiv osvojivši maksimalno vremena da odgovori na svako moje pitanje i van toga da me obavesti o svakoj,apsolutno svakoj informaciji u vezi sa ovim aparatom i Philipsovoj politici uopšte.Preporučujem njegovim pretpostavljali da to uvek uzmu u obzir i vode računa o takvim zaposlenim jednako kao i kompaniji za koju rade.Veliko hvala za gospodina Nikolu a mi se vidimo u vašoj prodavnici svakako
Prednosti
Mnogo razloga.Čitav život koristim isključivo Philips aparate za brijanje i nikada se nisam pokajao
Mane
Nema ih
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje
User988
19/04/2023
Srbija
Deo promocije
Savršen uređaj!
Kupila sam mužu za rođendan aparat za brijanje serije 7000. Malo je reći da je oduševljen! Nema više posekotina, iritacija. Uređaj se u potpunosti prilagođava licu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje
u poređenju sa nepremazanim materijalom
Testirano je u odnosu na Philips seriju 3000.
u poređenju sa premazom bez perli
Poređenje ostataka posle brijanja pri korišćenju tečnosti za čišćenje u odnosu na vodu u kertridžu
2 godine garancije + 3 godine produžene garancije nakon što se registrujete na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupovine.