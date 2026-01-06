ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Brijanje bliže koži*, napredna zaštita kože
  • Brijanje bliže koži*, napredna zaštita kože
  • Brijanje bliže koži*, napredna zaštita kože
  • Brijanje bliže koži*, napredna zaštita kože
  • Brijanje bliže koži*, napredna zaštita kože
  • Brijanje bliže koži*, napredna zaštita kože
  • Brijanje bliže koži*, napredna zaštita kože
  • Brijanje bliže koži*, napredna zaštita kože
  • Brijanje bliže koži*, napredna zaštita kože
  • Brijanje bliže koži*, napredna zaštita kože
  • Brijanje bliže koži*, napredna zaštita kože
  • Brijanje bliže koži*, napredna zaštita kože

100 dana povraćaja novca

2+3 produžena garancija

Shaver series 7000Električni aparat za mokro i suvo brijanje

S7885/50

4.7
| (781) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod
Brijanje bliže koži*, napredna zaštita kože
Philips serija 7000 je dizajnirana za one koji se svakodnevno briju i žele temeljno, udobno brijanje sa dodatnom zaštitom kože. Uz naprednu tehnologiju SkinIQ, vodi pokrete za bolju tehniku i manje prelaza, čak i na bradi od 3 dana.
Pogledajte sve prednosti
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

sa tehnologijom SkinIQ

Brijanje bliže koži*, napredna zaštita kože

  • Nano SkinGlide premaz

  • SteelPrecision sečiva

  • Motion Control senzor

  • 360-D savitljive glave

  • Do 5 godina garancije*****

Pomaže u smanjenju trenja radi veće udobnosti i glatkije kože

Pomaže u smanjenju trenja radi veće udobnosti i glatkije kože

Zaštitni premaz nalazi se između glava aparata za brijanje i kože kako bi pomogao aparatu da glatko klizi. Napravljen sa do 250.000 mikro-tehnoloških perli po kvadratnom centimetru, poboljšava klizanje po koži do 30%*** kako bi se smanjila iritacija i podržalo udobno svakodnevno brijanje.

Detaljno, efikasno sečenje u svakom prelazu

Detaljno, efikasno sečenje u svakom prelazu

Sa do 90.000 rezova u minuti, oštrice SteelPrecision seku više dlačica po potezu za detaljno i efikasno brijanje. Visokih performansi, 45 oštrica se same oštre i proizvode se u Evropi za pouzdane performanse sečenja, brijanje za brijanjem.

Vodi do bolje tehnike sa manje prelaza

Vodi do bolje tehnike sa manje prelaza

Tehnologija za detekciju pokreta prati kako se brijete i vodi vas ka efikasnijim pokretima. Nakon samo tri brijanja, većina muškaraca je postigla bolju tehniku brijanja sa manje prelaza***, što pomaže u poboljšanju udobnosti i doslednosti u svakodnevnoj rutini.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.7

od 5

781

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

06/01/2026

Srbija

Srbija

Korisnik PHILIPS isključivo

Koristim PHILIPS aparate za brijanje preko trideset godina.Ne znam da li treba više od toga da kažem

Prednosti

Glatko,precizno a pre svega brijanje koje ostavlja utisak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7885/50 Električni aparat za mokro i suvo brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7885/50 Električni aparat za mokro i suvo brijanje

10/06/2024

Srbija

Srbija

Ovaj proizvod nisam koristio ali svakako nameravam

Za početak gospodin Nikola koji mi se javio na telefon Philips stopa bio je preljubazan i maksimalno predusretljiv osvojivši maksimalno vremena da odgovori na svako moje pitanje i van toga da me obavesti o svakoj,apsolutno svakoj informaciji u vezi sa ovim aparatom i Philipsovoj politici uopšte.Preporučujem njegovim pretpostavljali da to uvek uzmu u obzir i vode računa o takvim zaposlenim jednako kao i kompaniji za koju rade.Veliko hvala za gospodina Nikolu a mi se vidimo u vašoj prodavnici svakako

Prednosti

Mnogo razloga.Čitav život koristim isključivo Philips aparate za brijanje i nikada se nisam pokajao

Mane

Nema ih

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje

19/04/2023

Srbija

Srbija

Savršen uređaj!

Kupila sam mužu za rođendan aparat za brijanje serije 7000. Malo je reći da je oduševljen! Nema više posekotina, iritacija. Uređaj se u potpunosti prilagođava licu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. u poređenju sa nepremazanim materijalom

  2. Testirano je u odnosu na Philips seriju 3000.

  3. u poređenju sa premazom bez perli

  4. Poređenje ostataka posle brijanja pri korišćenju tečnosti za čišćenje u odnosu na vodu u kertridžu

  5. 2 godine garancije + 3 godine produžene garancije nakon što se registrujete na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupovine.