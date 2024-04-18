2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Izuzetno glatko brijanje
Dual SteelPrecision sečiva
Senzor pritiska
360-D savitljive glave
Do 5 godina garancije******
Naša patentirana, jedinstvena rotirajuća tehnologija za brijanje Lift & Cut nežno podiže dlačice iz korena pre nego što ih obrije (do 0,00 mm do kože) pri čemu sečiva ne dodiruju kožu.
Philips rotirajući brijači su specijalno dizajnirani da se prilagode prirodnom rastu dlake i da obriju dlačice koje rastu u svim pravcima zahvaljujući sečivima koja se rotiraju pod uglom od 360 stepeni i seku u svim pravcima. Uz do 150.000 poteza podrezivanja u minuti, Dual SteelPrecision sečiva podrezuju više dlaka sa svakim potezom**.
Primena odgovarajućeg pritiska ključna je za glatko brijanje i zaštitu kože. Napredni senzori u aparatu za brijanje prate pritisak koji primenjujete, a inovativni svetlosni signal ukazuje na to da pritiskate prejako ili preslabo. Za personalizovano brijanje baš po vašoj meri.
4.8
od 5
83
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
Boledux
18/04/2024
Hrvatska
Super je
Super stvar koja brije, baterija je odlicna i sve je top
Prednosti
Super je
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9985/50 Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9985/50 Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ
Anny123
10/12/2021
Hrvatska
Deo promocije
Odličan proizvod!
Proizvod ima odlične značajke, svima preporučujem.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9985/50 Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9985/50 Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ
Tomazin
10/04/2022
Slovenija
Verifikovani kupac
Zares gladko britje!
Odličen brivnik za sprejemljivo ceno. Omogoča gladko britje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9985/50 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9985/50 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
u odnosu na prethodnu seriju Philips 9000
U odnosu na Philips brijač serije 3000 sa bradom od 3 dana
U poređenju sa neobloženim materijalom
* * Na osnovu korisnika aparata Philips Series S7000 i aplikacije Philips Shaving tokom 2019.
* * * Poređenje ostataka posle brijanja pri korišćenju tečnosti za čišćenje u odnosu na vodu u kertridžu
* * * * 2 godine garancije + 3 godine produžene garancije nakon što se registrujete na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupovine.