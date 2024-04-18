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  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži

Obustavljeno

Shaver series 9000Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

S9985/50

4.8
| (83) Komentari | 94% preporučuje ovaj proizvod
Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
Predstavljamo vam Philips Shaver Series 9000, najinteligentniji aparat za brijanje na svetu koji koristi veštačku inteligenciju. Sistem za brijanje Lift & Cut seče dlačice tik uz kožu, dok tehnologija SkinIQ šalje povratne informacije o jačini pritiska u realnom vremenu i tako štiti vašu kožu.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Za neverovatno glatko brijanje – čak i brade od 5 dana

Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži

  • Izuzetno glatko brijanje

  • Dual SteelPrecision sečiva

  • Senzor pritiska

  • 360-D savitljive glave

  • Do 5 godina garancije******

Izuzetno glatko brijanje pomoću sistema za brijanje Lift & Cut

Izuzetno glatko brijanje pomoću sistema za brijanje Lift & Cut

Naša patentirana, jedinstvena rotirajuća tehnologija za brijanje Lift & Cut nežno podiže dlačice iz korena pre nego što ih obrije (do 0,00 mm do kože) pri čemu sečiva ne dodiruju kožu.

Podrezuje dlačice u svim pravcima uz rotirajuća sečiva od 360 stepeni

Podrezuje dlačice u svim pravcima uz rotirajuća sečiva od 360 stepeni

Philips rotirajući brijači su specijalno dizajnirani da se prilagode prirodnom rastu dlake i da obriju dlačice koje rastu u svim pravcima zahvaljujući sečivima koja se rotiraju pod uglom od 360 stepeni i seku u svim pravcima. Uz do 150.000 poteza podrezivanja u minuti, Dual SteelPrecision sečiva podrezuju više dlaka sa svakim potezom**.

Uvek optimalni pritisak uz senzor pritiska

Uvek optimalni pritisak uz senzor pritiska

Primena odgovarajućeg pritiska ključna je za glatko brijanje i zaštitu kože. Napredni senzori u aparatu za brijanje prate pritisak koji primenjujete, a inovativni svetlosni signal ukazuje na to da pritiskate prejako ili preslabo. Za personalizovano brijanje baš po vašoj meri.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

83

Komentari

94%

preporučuje ovaj proizvod

18/04/2024

Hrvatska

Hrvatska

Super je

Super stvar koja brije, baterija je odlicna i sve je top

Prednosti

Super je

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9985/50 Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9985/50 Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ

10/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod!

Proizvod ima odlične značajke, svima preporučujem.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9985/50 Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9985/50 Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ

10/04/2022

Slovenija

Slovenija

Verifikovani kupac

Zares gladko britje!

Odličen brivnik za sprejemljivo ceno. Omogoča gladko britje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9985/50 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9985/50 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

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Odricanje od odgovornosti

  1. u odnosu na prethodnu seriju Philips 9000

  2. U odnosu na Philips brijač serije 3000 sa bradom od 3 dana

  3. U poređenju sa neobloženim materijalom

  4. * * Na osnovu korisnika aparata Philips Series S7000 i aplikacije Philips Shaving tokom 2019.

  5. * * * Poređenje ostataka posle brijanja pri korišćenju tečnosti za čišćenje u odnosu na vodu u kertridžu

  6. * * * * 2 godine garancije + 3 godine produžene garancije nakon što se registrujete na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupovine.