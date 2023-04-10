Pojmovi za pretragu

    Za zaštitu jedinice za brijanje Philips brijača

    Ovaj poklopac za glavu za brijanje štiti aparat za brijanje od prašine i oštećenja tokom transporta. Nakon čišćenja uređaja, stavite zaštitni poklopac da biste sprečili oštećenja.

    Kompatibilni proizvodi

    Za zaštitu jedinice za brijanje Philips brijača

    • Brijač serije 5000, 7000, 8000, 9000
    • Svetlosiva

    Lako obnovite proizvod originalnim Philips delovima

    Povremeno je potrebno osvežiti proizvod, ali to nikada nije bilo lakše nego pomoću Philips rezervnih delova. Sve to uz garantovani Philips kvalitet.

    Tehničke specifikacije

    • Rezervni delovi

      Pogodno za sledeće modele
      • AC54, S5531, S5532, S5533, S5535
      • S5536, S5579, S5581, S5582, S5583
      • S5584, S5585, S5586, S5587, S5588
      • S5589, S7731, S7732, S7735, S7782
      • S7783, S7786, S7788, S7882, S7885
      • S7886, S7887, S8050, S8697, S9931
      • S9932, S9933, S9935, S9936, S9938
      • S9974, S9975, S9976, S9980, S9982
      • S9983, S9985, S9986, S9987, SP9830
      • SP9840, S5880, S5883, S5884, S5885
      • S5886, S5887, S5889, S5898, SP9883
      • S7885, S7886, S9974, S9976, SP9885
