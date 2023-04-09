2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
SteelPrecision sečiva
Power Adapt senzor
360-D savitljive glave
Ugrađeni iskačući trimer
Snažna i nežna, 45 samooštrećih SteelPrecision sečiva na ovom Philips brijaču obavljaju do 90.000 radnji trimovanja u minuti i trimuju više dlačica u minuti**, za glatko, prijatno doterivanje.
Ovaj električni brijač ima inteligentni senzor za dlačice koji detektuje gustinu dlačica 125 puta u sekundi. Ova tehnologija automatski prilagođava snagu trimovanja za besprekorno i nežno brijanje.
Napravljen tako da se prilagođava konturama lica, ovaj Philips električni brijač ima potpuno fleksibilne glave koje se okreću za 360°, za detaljno i prijatno brijanje.
4.6
od 5
1337
Komentari
92%
preporučuje ovaj proizvod
Mare Milano
09/04/2023
Srbija
Deo promocije
Snažan brijač- nežan za kožu
Prvo što mi se dopalo kod ovog brijača je njegova svestranost. Mogu ga koristiti i na mokroj i suvoj koži, što znači da mogu brijati pod tušem ili u kupatilu, što je za mene vrlo praktično. Osim toga, brijač dolazi s tri glave za brijanje koje se prilagođavaju konturama lica, što mi daje bolji i učinkovitiji rezultat. Postoji i ugrađeni trimer koji se može koristiti za precizno podskraćivanje brade. Najbolja stvar kod ovog brijača je što ne iritira kožu kao neki drugi brijači koje sam koristio u prošlosti. Ovo je posebno važno za mene jer imam osetljivu kožu koja lako postaje iritirana. Takođe, brijač je vrlo jednostavan za korišćenje i može se lako čistiti. Nakon brijanja jednostavno ga isperem pod vodom i to je to. Kvalitet izrade ovog brijača je takođe impresivan. Robustan je, što mi daje poverenje da će trajati dugi niz godina. Iako je cena nešto veća nego kod nekih drugih brijača na tržištu, smatram da je vredno ulaganja zbog svoje izdržljivosti i kvaliteta. Sve u svemu, ovaj brijač je odličan izbor za muškarce koji traže svestran i kvalitetan brijač koji ne iritira kožu.
Prednosti
Svestranost - može se koristiti i na mokroj i suvoj koži, Prilagodljive glave za brijanje koje se prilagođavaju konturama lica, Ne iritira kožu, Jednostavan za korišćenje i čišćenje.
Mane
/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver Series 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suvo brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver Series 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suvo brijanje
Acoo
08/04/2023
Srbija
Deo promocije
Pouzdan, dugotrajan i praktičan
Preporuka za sve bez obzira na godine. Jeftino resenje za sve
Prednosti
Ostar, dugotrajan jeftin
Mane
Nista
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver Series 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suvo brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver Series 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suvo brijanje
Ilke 40
07/04/2023
Srbija
Deo promocije
Pravo božanstvo brijanja
Brzo i lako brijanje bez osipa po licu posle brija, nežna i glatka koža nakon brijanja. Preporučujem svima.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver Series 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suvo brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver Series 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suvo brijanje
Testirano je u odnosu na Philips seriju 3000.