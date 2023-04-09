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  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Snažan brijač, nežan za kožu

Obustavljeno

Shaver series 5000Električni aparat za mokro i suvo brijanje

S5589/38

4.6
| (1337) Komentari | 92% preporučuje ovaj proizvod
Snažan brijač, nežan za kožu
Philips serija 5000 pruža snažno brijanje, uz trimovanje još više dlačica po potezu*. Koristi naprednu tehnologiju SkinIQ koja mu omogućava da prepoznaje i prilagođava se gustini dlačica, za prijatniji osećaj na koži.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

sa tehnologijom SkinIQ

Snažan brijač, nežan za kožu

  • SteelPrecision sečiva

  • Power Adapt senzor

  • 360-D savitljive glave

  • Ugrađeni iskačući trimer

Bolji učinak trimovanja sa svakim potezom

Bolji učinak trimovanja sa svakim potezom

Snažna i nežna, 45 samooštrećih SteelPrecision sečiva na ovom Philips brijaču obavljaju do 90.000 radnji trimovanja u minuti i trimuju više dlačica u minuti**, za glatko, prijatno doterivanje.

Brijač sa snagom za obuzdavanje brada

Brijač sa snagom za obuzdavanje brada

Ovaj električni brijač ima inteligentni senzor za dlačice koji detektuje gustinu dlačica 125 puta u sekundi. Ova tehnologija automatski prilagođava snagu trimovanja za besprekorno i nežno brijanje.

Prilagođava se konturama lica

Prilagođava se konturama lica

Napravljen tako da se prilagođava konturama lica, ovaj Philips električni brijač ima potpuno fleksibilne glave koje se okreću za 360°, za detaljno i prijatno brijanje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

1337

Komentari

92%

preporučuje ovaj proizvod

09/04/2023

Srbija

Srbija

Snažan brijač- nežan za kožu

Prvo što mi se dopalo kod ovog brijača je njegova svestranost. Mogu ga koristiti i na mokroj i suvoj koži, što znači da mogu brijati pod tušem ili u kupatilu, što je za mene vrlo praktično. Osim toga, brijač dolazi s tri glave za brijanje koje se prilagođavaju konturama lica, što mi daje bolji i učinkovitiji rezultat. Postoji i ugrađeni trimer koji se može koristiti za precizno podskraćivanje brade. Najbolja stvar kod ovog brijača je što ne iritira kožu kao neki drugi brijači koje sam koristio u prošlosti. Ovo je posebno važno za mene jer imam osetljivu kožu koja lako postaje iritirana. Takođe, brijač je vrlo jednostavan za korišćenje i može se lako čistiti. Nakon brijanja jednostavno ga isperem pod vodom i to je to. Kvalitet izrade ovog brijača je takođe impresivan. Robustan je, što mi daje poverenje da će trajati dugi niz godina. Iako je cena nešto veća nego kod nekih drugih brijača na tržištu, smatram da je vredno ulaganja zbog svoje izdržljivosti i kvaliteta. Sve u svemu, ovaj brijač je odličan izbor za muškarce koji traže svestran i kvalitetan brijač koji ne iritira kožu.

Prednosti

Svestranost - može se koristiti i na mokroj i suvoj koži, Prilagodljive glave za brijanje koje se prilagođavaju konturama lica, Ne iritira kožu, Jednostavan za korišćenje i čišćenje.

Mane

/

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver Series 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suvo brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver Series 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suvo brijanje

08/04/2023

Srbija

Srbija

Pouzdan, dugotrajan i praktičan

Preporuka za sve bez obzira na godine. Jeftino resenje za sve

Prednosti

Ostar, dugotrajan jeftin

Mane

Nista

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver Series 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suvo brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver Series 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suvo brijanje

07/04/2023

Srbija

Srbija

Pravo božanstvo brijanja

Brzo i lako brijanje bez osipa po licu posle brija, nežna i glatka koža nakon brijanja. Preporučujem svima.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver Series 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suvo brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver Series 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suvo brijanje

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  1. Testirano je u odnosu na Philips seriju 3000.