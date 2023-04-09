Prvo što mi se dopalo kod ovog brijača je njegova svestranost. Mogu ga koristiti i na mokroj i suvoj koži, što znači da mogu brijati pod tušem ili u kupatilu, što je za mene vrlo praktično. Osim toga, brijač dolazi s tri glave za brijanje koje se prilagođavaju konturama lica, što mi daje bolji i učinkovitiji rezultat. Postoji i ugrađeni trimer koji se može koristiti za precizno podskraćivanje brade. Najbolja stvar kod ovog brijača je što ne iritira kožu kao neki drugi brijači koje sam koristio u prošlosti. Ovo je posebno važno za mene jer imam osetljivu kožu koja lako postaje iritirana. Takođe, brijač je vrlo jednostavan za korišćenje i može se lako čistiti. Nakon brijanja jednostavno ga isperem pod vodom i to je to. Kvalitet izrade ovog brijača je takođe impresivan. Robustan je, što mi daje poverenje da će trajati dugi niz godina. Iako je cena nešto veća nego kod nekih drugih brijača na tržištu, smatram da je vredno ulaganja zbog svoje izdržljivosti i kvaliteta. Sve u svemu, ovaj brijač je odličan izbor za muškarce koji traže svestran i kvalitetan brijač koji ne iritira kožu.