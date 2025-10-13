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Shaver Series 5000 Električni aparat za mokro i suvo brijanje
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S5887/10
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Koju penu ili gel mogu da koristim sa Philips aparatom za brijanje?
Da li mogu da punim Philips aparat za brijanje nakon svakog brijanja?
Kako da skinem glave za brijanje sa Philips aparata?
Kako da dobijem najbolje rezultate sa Philips aparatom za brijanje?
Kako da očistim Philips aparat za brijanje?
ShaversPostolje za punjenje
ShaverPodesivi dodatak za oblikovanje brade od 1 - 5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Trimer za dlačice u nosu
ShaversPločica za čišćenje
Shaver Torbica
ShaversZaštitni poklopac
HQ87 USB zidni adapter
Shaver series 5000Donji deo jedinice za brijanje
Shaver series 5000Nosač
Shaver series 5000Mekana torbica
OneBlade& Shaver series 5000Mekana torbica
USB kabl
Shavers Četka za čišćenje
ShaversČetka za čišćenje
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