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  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži

Obustavljeno

Shaver series 9000Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

S9982/55

4.8
| (702) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod
Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
Predstavljamo vam Philips Shaver Series 9000, najinteligentniji aparat za brijanje na svetu koji koristi veštačku inteligenciju. Sistem za brijanje Lift & Cut seče dlačice tik uz kožu, dok tehnologija SkinIQ šalje povratne informacije o jačini pritiska u realnom vremenu i tako štiti vašu kožu.
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Za neverovatno glatko brijanje – čak i brade od 5 dana

Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži

  • Izuzetno glatko brijanje

  • Dual SteelPrecision sečiva

  • Senzor pritiska

  • 360-D savitljive glave

  • Do 5 godina garancije******

Izuzetno glatko brijanje pomoću sistema za brijanje Lift & Cut

Izuzetno glatko brijanje pomoću sistema za brijanje Lift & Cut

Naša patentirana, jedinstvena rotirajuća tehnologija za brijanje Lift & Cut nežno podiže dlačice iz korena pre nego što ih obrije (do 0,00 mm do kože) pri čemu sečiva ne dodiruju kožu.

Podrezuje dlačice u svim pravcima uz rotirajuća sečiva od 360 stepeni

Podrezuje dlačice u svim pravcima uz rotirajuća sečiva od 360 stepeni

Philips rotirajući brijači su specijalno dizajnirani da se prilagode prirodnom rastu dlake i da obriju dlačice koje rastu u svim pravcima zahvaljujući sečivima koja se rotiraju pod uglom od 360 stepeni i seku u svim pravcima. Uz do 150.000 poteza podrezivanja u minuti, Dual SteelPrecision sečiva podrezuju više dlaka sa svakim potezom**.

Uvek optimalni pritisak uz senzor pritiska

Uvek optimalni pritisak uz senzor pritiska

Primena odgovarajućeg pritiska ključna je za glatko brijanje i zaštitu kože. Napredni senzori u aparatu za brijanje prate pritisak koji primenjujete, a inovativni svetlosni signal ukazuje na to da pritiskate prejako ili preslabo. Za personalizovano brijanje baš po vašoj meri.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

702

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

17/09/2024

Srbija

Srbija

Sve sto ti treba

Precizno brijanje, lako ciscenje, veoma moderan dizajn. Sve sto je potrebno!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

09/09/2024

Srbija

Srbija

Utisak

Odlučila sam se da momku kupim ovaj uredjaj, jer sam dobila dobru preporuku. Mogu reći da smo oboje zadovoljni, veoma je učinkovit!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

17/06/2024

Srbija

Srbija

Proizvod za svaku preporuku!

Philils Shawer series je odlican multifunkcionalni proizvod, jako kvalitetan, pouzdan, izdrzljiv. Koristim Philips proizvod vec duze vreme i jako sam zadovoljan. Ne postoji negativna strana ovog proizvoda. Ogromna preporuka!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

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Odricanje od odgovornosti

  1. u odnosu na prethodnu seriju Philips 9000

  2. U odnosu na Philips brijač serije 3000 sa bradom od 3 dana

  3. U poređenju sa neobloženim materijalom

  4. * * Na osnovu korisnika aparata Philips Series S7000 i aplikacije Philips Shaving tokom 2019.

  5. * * * Poređenje ostataka posle brijanja pri korišćenju tečnosti za čišćenje u odnosu na vodu u kertridžu

  6. * * * * 2 godine garancije + 3 godine produžene garancije nakon što se registrujete na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupovine.