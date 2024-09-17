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  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži

Obustavljeno

Shaver series 9000Električni aparat za mokro i suvo brijanje

S9986/59

4.8
| (702) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod
Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži
Najinteligentniji aparat za brijanje koji pokreće veštačka inteligencija pruža vam izvanrednu udobnost na koži. Dobijaćete povratne informacije o pritisku prilikom brijanja kako biste zaštitili kožu, uz podrezivanje dlačica tik uz kožu, čak i sa 5-dnevnom bradom. On prepoznaje, navodi i prilagođava se jedinstvenom obliku vašeg lica.
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

sa tehnologijom SkinIQ

Superiorna glatkoća*, personalizovani osećaj komfora na koži

  • Senzor pritiska

  • Dual SteelPrecision sečiva

  • Dermatološki testirano

  • 360-D savitljive glave

  • Do 5 godina garancije*****

Podrezuje dlačice u svim pravcima uz rotirajuća sečiva od 360 stepeni

Podrezuje dlačice u svim pravcima uz rotirajuća sečiva od 360 stepeni

Philips rotirajući brijači su specijalno dizajnirani da se prilagode prirodnom rastu dlake i da obriju dlačice koje rastu u svim pravcima zahvaljujući sečivima koja se rotiraju pod uglom od 360 stepeni i seku u svim pravcima. Uz do 150.000 poteza podrezivanja u minuti, Dual SteelPrecision sečiva podrezuju više dlaka sa svakim potezom**

30% glatkije*** klizanje uz zaštitni SkinGlide premaz

30% glatkije*** klizanje uz zaštitni SkinGlide premaz

Između glava za brijanje i vaše kože nalazi se zaštitni sloj. Sačinjen od gotovo 250.000 mikro-perli po kvadratnom centimetru, premaz poboljšava klizanje po koži za 30%*** radi maksimalnog smanjenja iritacije.

Uvek optimalni pritisak uz senzor pritiska

Uvek optimalni pritisak uz senzor pritiska

Primena odgovarajućeg pritiska ključna je za glatko brijanje i zaštitu kože. Napredni senzori u aparatu za brijanje prate pritisak koji primenjujete, a inovativni svetlosni signal ukazuje na to da pritiskate prejako ili preslabo. Za personalizovano brijanje baš po vašoj meri.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

702

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

17/09/2024

Srbija

Srbija

Sve sto ti treba

Precizno brijanje, lako ciscenje, veoma moderan dizajn. Sve sto je potrebno!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

09/09/2024

Srbija

Srbija

Utisak

Odlučila sam se da momku kupim ovaj uredjaj, jer sam dobila dobru preporuku. Mogu reći da smo oboje zadovoljni, veoma je učinkovit!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

17/06/2024

Srbija

Srbija

Proizvod za svaku preporuku!

Philils Shawer series je odlican multifunkcionalni proizvod, jako kvalitetan, pouzdan, izdrzljiv. Koristim Philips proizvod vec duze vreme i jako sam zadovoljan. Ne postoji negativna strana ovog proizvoda. Ogromna preporuka!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

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Odricanje od odgovornosti

  1. U odnosu na prethodnu Philips seriju S9000

  2. Na osnovu korisnika Philips serije S7000 i aplikacije GroomTribe tokom 2019.

  3. U poređenju sa neobloženim materijalom

  4. * * Poređenje ostataka posle brijanja pri korišćenju tečnosti za čišćenje u odnosu na vodu u kertridžu.

  5. * * * 2 godine garancije + 3 godine produžene garancije nakon što se registrujete na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupovine.