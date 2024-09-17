2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Senzor pritiska
Dual SteelPrecision sečiva
Dermatološki testirano
360-D savitljive glave
Do 5 godina garancije*****
Philips rotirajući brijači su specijalno dizajnirani da se prilagode prirodnom rastu dlake i da obriju dlačice koje rastu u svim pravcima zahvaljujući sečivima koja se rotiraju pod uglom od 360 stepeni i seku u svim pravcima. Uz do 150.000 poteza podrezivanja u minuti, Dual SteelPrecision sečiva podrezuju više dlaka sa svakim potezom**
Između glava za brijanje i vaše kože nalazi se zaštitni sloj. Sačinjen od gotovo 250.000 mikro-perli po kvadratnom centimetru, premaz poboljšava klizanje po koži za 30%*** radi maksimalnog smanjenja iritacije.
Primena odgovarajućeg pritiska ključna je za glatko brijanje i zaštitu kože. Napredni senzori u aparatu za brijanje prate pritisak koji primenjujete, a inovativni svetlosni signal ukazuje na to da pritiskate prejako ili preslabo. Za personalizovano brijanje baš po vašoj meri.
4.8
od 5
702
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
Shaver no1
17/09/2024
Srbija
Sve sto ti treba
Precizno brijanje, lako ciscenje, veoma moderan dizajn. Sve sto je potrebno!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ
Pele123
09/09/2024
Srbija
Utisak
Odlučila sam se da momku kupim ovaj uredjaj, jer sam dobila dobru preporuku. Mogu reći da smo oboje zadovoljni, veoma je učinkovit!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ
Dexon
17/06/2024
Srbija
Deo promocije
Proizvod za svaku preporuku!
Philils Shawer series je odlican multifunkcionalni proizvod, jako kvalitetan, pouzdan, izdrzljiv. Koristim Philips proizvod vec duze vreme i jako sam zadovoljan. Ne postoji negativna strana ovog proizvoda. Ogromna preporuka!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ
U odnosu na prethodnu Philips seriju S9000
Na osnovu korisnika Philips serije S7000 i aplikacije GroomTribe tokom 2019.
U poređenju sa neobloženim materijalom
* * Poređenje ostataka posle brijanja pri korišćenju tečnosti za čišćenje u odnosu na vodu u kertridžu.
* * * 2 godine garancije + 3 godine produžene garancije nakon što se registrujete na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupovine.