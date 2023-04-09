2 godine garancije
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
SteelPrecision sečiva
Power Adapt senzor
360-D savitljive glave
Ugrađeni iskačući trimer
Do 5 godina garancije**
Sa do 90.000 rezova u minuti, oštrice SteelPrecision seku više dlačica po potezu za detaljno i efikasno brijanje. Visokih performansi, 45 oštrica se same oštre i proizvode se u Evropi za pouzdane performanse sečenja, brijanje za brijanjem.
Ovaj pametni senzor očitava gustinu dlačica 250 puta u sekundi i automatski prilagođava snagu dok se brijete. Pomaže aparatu za brijanje da efikasno reaguje na debljim i gušćim područjima, pa dobijate glatko brijanje bez napora sa konstantnom udobnošću.
Površina glave za brijanje projektovana je sa kanalima za usmeravanje dlačica koji pomažu u pozicioniranju dlačica za efikasno sečenje. To poboljšava preciznost i podržava čist, konzistentan rezultat na različitim područjima lica.
4.6
od 5
1336
Komentari
92%
preporučuje ovaj proizvod
Mare Milano
09/04/2023
Srbija
Deo promocije
Snažan brijač- nežan za kožu
Prvo što mi se dopalo kod ovog brijača je njegova svestranost. Mogu ga koristiti i na mokroj i suvoj koži, što znači da mogu brijati pod tušem ili u kupatilu, što je za mene vrlo praktično. Osim toga, brijač dolazi s tri glave za brijanje koje se prilagođavaju konturama lica, što mi daje bolji i učinkovitiji rezultat. Postoji i ugrađeni trimer koji se može koristiti za precizno podskraćivanje brade. Najbolja stvar kod ovog brijača je što ne iritira kožu kao neki drugi brijači koje sam koristio u prošlosti. Ovo je posebno važno za mene jer imam osetljivu kožu koja lako postaje iritirana. Takođe, brijač je vrlo jednostavan za korišćenje i može se lako čistiti. Nakon brijanja jednostavno ga isperem pod vodom i to je to. Kvalitet izrade ovog brijača je takođe impresivan. Robustan je, što mi daje poverenje da će trajati dugi niz godina. Iako je cena nešto veća nego kod nekih drugih brijača na tržištu, smatram da je vredno ulaganja zbog svoje izdržljivosti i kvaliteta. Sve u svemu, ovaj brijač je odličan izbor za muškarce koji traže svestran i kvalitetan brijač koji ne iritira kožu.
Prednosti
Svestranost - može se koristiti i na mokroj i suvoj koži, Prilagodljive glave za brijanje koje se prilagođavaju konturama lica, Ne iritira kožu, Jednostavan za korišćenje i čišćenje.
Mane
/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver Series 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suvo brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver Series 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suvo brijanje
Acoo
08/04/2023
Srbija
Deo promocije
Pouzdan, dugotrajan i praktičan
Preporuka za sve bez obzira na godine. Jeftino resenje za sve
Prednosti
Ostar, dugotrajan jeftin
Mane
Nista
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver Series 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suvo brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver Series 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suvo brijanje
Ilke 40
07/04/2023
Srbija
Deo promocije
Pravo božanstvo brijanja
Brzo i lako brijanje bez osipa po licu posle brija, nežna i glatka koža nakon brijanja. Preporučujem svima.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver Series 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suvo brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver Series 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suvo brijanje
Testirano je u odnosu na Philips seriju 3000.
2 godine garancije + 3 godine produžene garancije nakon što se registrujete na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupovine.