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  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Snažan brijač, nežan za kožu
  • Snažan brijač, nežan za kožu

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2+3 produžena garancija

Shaver Series 5000Električni aparat za mokro i suvo brijanje

S5885/10

4.6
| (1336) Komentari | 92% preporučuje ovaj proizvod
Snažan brijač, nežan za kožu
Philips serija 5000 je napravljena za muškarce koji žele snažno i udobno svakodnevno brijanje. Efikasno seče čak i brade od 3 dana, a tehnologija SkinIQ prilagođava se gustini dlačica za brijanje koje je snažno, udobno i dosledno.
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

sa tehnologijom SkinIQ

Snažan brijač, nežan za kožu

  • SteelPrecision sečiva

  • Power Adapt senzor

  • 360-D savitljive glave

  • Ugrađeni iskačući trimer

  • Do 5 godina garancije**

Detaljno, efikasno sečenje u svakom prelazu

Detaljno, efikasno sečenje u svakom prelazu

Sa do 90.000 rezova u minuti, oštrice SteelPrecision seku više dlačica po potezu za detaljno i efikasno brijanje. Visokih performansi, 45 oštrica se same oštre i proizvode se u Evropi za pouzdane performanse sečenja, brijanje za brijanjem.

Prilagođava se gustini brade za lakše brijanje

Prilagođava se gustini brade za lakše brijanje

Ovaj pametni senzor očitava gustinu dlačica 250 puta u sekundi i automatski prilagođava snagu dok se brijete. Pomaže aparatu za brijanje da efikasno reaguje na debljim i gušćim područjima, pa dobijate glatko brijanje bez napora sa konstantnom udobnošću.

Usmerava dlačice u efikasan položaj za sečenje

Usmerava dlačice u efikasan položaj za sečenje

Površina glave za brijanje projektovana je sa kanalima za usmeravanje dlačica koji pomažu u pozicioniranju dlačica za efikasno sečenje. To poboljšava preciznost i podržava čist, konzistentan rezultat na različitim područjima lica.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

1336

Komentari

92%

preporučuje ovaj proizvod

09/04/2023

Srbija

Srbija

Snažan brijač- nežan za kožu

Prvo što mi se dopalo kod ovog brijača je njegova svestranost. Mogu ga koristiti i na mokroj i suvoj koži, što znači da mogu brijati pod tušem ili u kupatilu, što je za mene vrlo praktično. Osim toga, brijač dolazi s tri glave za brijanje koje se prilagođavaju konturama lica, što mi daje bolji i učinkovitiji rezultat. Postoji i ugrađeni trimer koji se može koristiti za precizno podskraćivanje brade. Najbolja stvar kod ovog brijača je što ne iritira kožu kao neki drugi brijači koje sam koristio u prošlosti. Ovo je posebno važno za mene jer imam osetljivu kožu koja lako postaje iritirana. Takođe, brijač je vrlo jednostavan za korišćenje i može se lako čistiti. Nakon brijanja jednostavno ga isperem pod vodom i to je to. Kvalitet izrade ovog brijača je takođe impresivan. Robustan je, što mi daje poverenje da će trajati dugi niz godina. Iako je cena nešto veća nego kod nekih drugih brijača na tržištu, smatram da je vredno ulaganja zbog svoje izdržljivosti i kvaliteta. Sve u svemu, ovaj brijač je odličan izbor za muškarce koji traže svestran i kvalitetan brijač koji ne iritira kožu.

Prednosti

Svestranost - može se koristiti i na mokroj i suvoj koži, Prilagodljive glave za brijanje koje se prilagođavaju konturama lica, Ne iritira kožu, Jednostavan za korišćenje i čišćenje.

Mane

/

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver Series 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suvo brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver Series 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suvo brijanje

08/04/2023

Srbija

Srbija

Pouzdan, dugotrajan i praktičan

Preporuka za sve bez obzira na godine. Jeftino resenje za sve

Prednosti

Ostar, dugotrajan jeftin

Mane

Nista

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver Series 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suvo brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver Series 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suvo brijanje

07/04/2023

Srbija

Srbija

Pravo božanstvo brijanja

Brzo i lako brijanje bez osipa po licu posle brija, nežna i glatka koža nakon brijanja. Preporučujem svima.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver Series 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suvo brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver Series 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suvo brijanje

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Odricanje od odgovornosti

  1. Testirano je u odnosu na Philips seriju 3000.

  2. 2 godine garancije + 3 godine produžene garancije nakon što se registrujete na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupovine.