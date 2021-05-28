S9980/59
Neverovatno glatko brijanje*, napravljen da traje
Vrhunska izdržljivost i samooštreća sečiva napravljena od čelika sličnog onom koji se koristi u svemirskoj industriji, dizajnirana tako da zadrže oštrinu i odole čak i najnezgodnijim uslovima. Uživajte u izuzetno glatkom brijanju i personalizovanoj udobnosti za kožu svaki dan.Pogledajte sve pogodnosti
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Napravljena od čelika visokih performansi po standardima svemirske industrije i dizajnirana za samostalno oštrenje tokom 2 godine, rotirajuća sečiva od 360 stepeni podrezuju dlačice u svim pravcima i prate prirodni smer rasta dlačica.
Naša patentirana, jedinstvena rotirajuća tehnologija za brijanje Lift & Cut nežno podiže dlačice iz korena pre nego što ih obrije (do 0,00 mm do kože) pri čemu sečiva ne dodiruju kožu.
Primena odgovarajućeg pritiska ključna je za glatko brijanje i zaštitu kože. Napredni senzori u aparatu za brijanje prate pritisak koji primenjujete, a inovativni svetlosni signal ukazuje na to da pritiskate prejako ili preslabo. Za personalizovano brijanje baš po vašoj meri.
Napravljen tako da se prilagođava konturama lica, pa čak i vrata, ovaj Philips električni brijač ima potpuno fleksibilne glave koje se okreću za 360 stepeni, za detaljno i prijatno brijanje.
Naši brijači su napravljeni za izvanrednost i dolaze sa 5-godišnjom garancijom, pa možete da uživate u vrhunskoj pouzdanosti i performansama. Brijanje za brijanjem.
Između glava za brijanje i vaše kože nalazi se zaštitni sloj. Sačinjen od gotovo 250.000 mikro-perli po kvadratnom centimetru, poboljšava klizanje po koži za do 30%**, maksimalnog smanjenja iritacije.
Ovaj električni brijač poseduje inteligentni senzor za dlačice koji detektuje gustinu dlačica 500 puta u sekundi. Senzor Power Adapt automatski prilagođava snagu sečenja za lako i nežno brijanje.
Usavršite tehniku brijanja tako što ćete brijač upariti sa aplikacijom Philips Shaving. Sa svakim brijanjem pratite učinak na koži, personalizujte brijanje i savladajte tehniku, za brijanje koje je podjednako blizu kože i ugodno.
Snažna pločica za čišćenje temeljno čisti i podmazuje brijač za samo 1 minut, pa duže pruža najbolje performanse. Pločica je 10x efektivnija od čišćenja vodom****. U pitanju je najmanja pločica za čišćenje na svetu, pa možete lako da je odložite i koristite bilo gde.
Prilagodite postupak brijanja svojim potrebama. Suvo i mokro korišćenje vam omogućava da se odlučite za prijatno suvo ili osvežavajuće vlažno brijanje. Možete da izaberete vlažno brijanje sa gelom ili penom ili čak pod tušem.
Doterajte izgled pomoću iskačućeg preciznog trimera na ovom brijaču. Ugrađen je u dršku brijača i predstavlja savršen način za održavanje brkova i trimovanje zulufa.
Time što smo 30% ugrađene plastike zamenili recikliranom plastikom, štedimo tone nove plastike u proizvodnji. Povrh toga, naša sečiva napravljena su od 80% recikliranog čelika i proizvedena u postrojenju koje koristi 100% obnovljivu energiju.
Promenite svoj izgled dodatkom za oblikovanje brade koji se postavlja na „klik“. Izaberite neku od 5 postavki dužine da biste dobili željeni izgled, od savršene čekinjaste brade do kratke, uredno podrezane brade. Zaobljeni vrhovi i češljevi na dodatku za doterivanje brade su dizajnirani da spreče iritaciju kože.
Potpuno napunite brijač za 1 sat na postolju. Postolje koje je kreirano za praktično punjenje uređaja i uredno odlaganje.
Prvi Philips aparat za brijanje sa dinamičnim OLED displejom prikazuje sve funkcije i obaveštenja uz oštru i glatku animaciju. Intuitivni interfejs obuhvata SkinIQ navođenje, status baterije, savete za čišćenje i još toga.
Ovaj napredni sistem punjenja nudi vam dve praktične opcije: 60 minuta rada sa potpuno napunjenom baterijom ili brzo punjenje za jedno brijanje.
Dodaci
Napajanje
Dizajn
Servisiranje
Performanse brijanja
Jednostavna upotreba
