Pojmovi za pretragu

Aparati za brijanje lica
  • Neverovatno glatko brijanje*, napravljen da traje Neverovatno glatko brijanje*, napravljen da traje Neverovatno glatko brijanje*, napravljen da traje

    Limited Edition 9000 Series El. brijač sa čeličnim seč. po stand. svemirske ind.

    S9980/59

    Prosečna ocena / 5
    • Komentari Komentari Komentari

    Neverovatno glatko brijanje*, napravljen da traje

    Vrhunska izdržljivost i samooštreća sečiva napravljena od čelika sličnog onom koji se koristi u svemirskoj industriji, dizajnirana tako da zadrže oštrinu i odole čak i najnezgodnijim uslovima. Uživajte u izuzetno glatkom brijanju i personalizovanoj udobnosti za kožu svaki dan.

    Pogledajte sve pogodnosti

    Limited Edition 9000 Series El. brijač sa čeličnim seč. po stand. svemirske ind.

    Slični proizvodi

    Pogledajte sve Serije aparata za brijanje

    Neverovatno glatko brijanje*, napravljen da traje

    Za neverovatno glatko brijanje* – čak i brade od 5 dana

    • Izuzetno glatko brijanje
    • Precizni čelik po standardima svemirske industrije
    • Senzor pritiska
    • 360-D savitljive glave
    • Do 5 godina garancije*****
    Podrezivanje u svim pravcima sa čeličnim sečivima po standardima svemirske industrije

    Podrezivanje u svim pravcima sa čeličnim sečivima po standardima svemirske industrije

    Napravljena od čelika visokih performansi po standardima svemirske industrije i dizajnirana za samostalno oštrenje tokom 2 godine, rotirajuća sečiva od 360 stepeni podrezuju dlačice u svim pravcima i prate prirodni smer rasta dlačica.

    Izuzetno glatko brijanje pomoću sistema za brijanje Lift & Cut

    Izuzetno glatko brijanje pomoću sistema za brijanje Lift & Cut

    Naša patentirana, jedinstvena rotirajuća tehnologija za brijanje Lift & Cut nežno podiže dlačice iz korena pre nego što ih obrije (do 0,00 mm do kože) pri čemu sečiva ne dodiruju kožu.

    Uvek optimalni pritisak uz senzor pritiska

    Uvek optimalni pritisak uz senzor pritiska

    Primena odgovarajućeg pritiska ključna je za glatko brijanje i zaštitu kože. Napredni senzori u aparatu za brijanje prate pritisak koji primenjujete, a inovativni svetlosni signal ukazuje na to da pritiskate prejako ili preslabo. Za personalizovano brijanje baš po vašoj meri.

    Prilagođava se vašim konturama uz 360-D savitljive glave

    Prilagođava se vašim konturama uz 360-D savitljive glave

    Napravljen tako da se prilagođava konturama lica, pa čak i vrata, ovaj Philips električni brijač ima potpuno fleksibilne glave koje se okreću za 360 stepeni, za detaljno i prijatno brijanje.

    Napravljeno da traje: Do 5 godina garancije*****

    Napravljeno da traje: Do 5 godina garancije*****

    Naši brijači su napravljeni za izvanrednost i dolaze sa 5-godišnjom garancijom, pa možete da uživate u vrhunskoj pouzdanosti i performansama. Brijanje za brijanjem.

    30% glatkije** klizanje uz Nano SkinGlide premaz

    30% glatkije** klizanje uz Nano SkinGlide premaz

    Između glava za brijanje i vaše kože nalazi se zaštitni sloj. Sačinjen od gotovo 250.000 mikro-perli po kvadratnom centimetru, poboljšava klizanje po koži za do 30%**, maksimalnog smanjenja iritacije.

    Prilagođava se gustini vaše brade uz senzor Power Adapt

    Prilagođava se gustini vaše brade uz senzor Power Adapt

    Ovaj električni brijač poseduje inteligentni senzor za dlačice koji detektuje gustinu dlačica 500 puta u sekundi. Senzor Power Adapt automatski prilagođava snagu sečenja za lako i nežno brijanje.

    Unapredite doživljaj brijanja pomoću aplikacije Philips Shaving***

    Unapredite doživljaj brijanja pomoću aplikacije Philips Shaving***

    Usavršite tehniku brijanja tako što ćete brijač upariti sa aplikacijom Philips Shaving. Sa svakim brijanjem pratite učinak na koži, personalizujte brijanje i savladajte tehniku, za brijanje koje je podjednako blizu kože i ugodno.

    Dubinsko čišćenje za samo 1 minut za higijensko brijanje

    Dubinsko čišćenje za samo 1 minut za higijensko brijanje

    Snažna pločica za čišćenje temeljno čisti i podmazuje brijač za samo 1 minut, pa duže pruža najbolje performanse. Pločica je 10x efektivnija od čišćenja vodom****. U pitanju je najmanja pločica za čišćenje na svetu, pa možete lako da je odložite i koristite bilo gde.

    Izaberite praktično brijanje na suvo ili osvežavajuće mokro brijanje

    Izaberite praktično brijanje na suvo ili osvežavajuće mokro brijanje

    Prilagodite postupak brijanja svojim potrebama. Suvo i mokro korišćenje vam omogućava da se odlučite za prijatno suvo ili osvežavajuće vlažno brijanje. Možete da izaberete vlažno brijanje sa gelom ili penom ili čak pod tušem.

    Precizni trimer ugrađen u dršku

    Precizni trimer ugrađen u dršku

    Doterajte izgled pomoću iskačućeg preciznog trimera na ovom brijaču. Ugrađen je u dršku brijača i predstavlja savršen način za održavanje brkova i trimovanje zulufa.

    Dizajnirana je sa fokusom na korisnike i planetu

    Dizajnirana je sa fokusom na korisnike i planetu

    Time što smo 30% ugrađene plastike zamenili recikliranom plastikom, štedimo tone nove plastike u proizvodnji. Povrh toga, naša sečiva napravljena su od 80% recikliranog čelika i proizvedena u postrojenju koje koristi 100% obnovljivu energiju.

    Dodatak za doterivanje brade sa 5 postavki dužine koji se postavlja na „klik“

    Dodatak za doterivanje brade sa 5 postavki dužine koji se postavlja na „klik“

    Promenite svoj izgled dodatkom za oblikovanje brade koji se postavlja na „klik“. Izaberite neku od 5 postavki dužine da biste dobili željeni izgled, od savršene čekinjaste brade do kratke, uredno podrezane brade. Zaobljeni vrhovi i češljevi na dodatku za doterivanje brade su dizajnirani da spreče iritaciju kože.

    Lako punjenje uz praktično postolje na dohvat ruke

    Lako punjenje uz praktično postolje na dohvat ruke

    Potpuno napunite brijač za 1 sat na postolju. Postolje koje je kreirano za praktično punjenje uređaja i uredno odlaganje.

    OLED displej za dinamični SkinIQ i obaveštenja brijača

    OLED displej za dinamični SkinIQ i obaveštenja brijača

    Prvi Philips aparat za brijanje sa dinamičnim OLED displejom prikazuje sve funkcije i obaveštenja uz oštru i glatku animaciju. Intuitivni interfejs obuhvata SkinIQ navođenje, status baterije, savete za čišćenje i još toga.

    60 minuta bežičnog brijanja kada se potpuno napuni

    60 minuta bežičnog brijanja kada se potpuno napuni

    Ovaj napredni sistem punjenja nudi vam dve praktične opcije: 60 minuta rada sa potpuno napunjenom baterijom ili brzo punjenje za jedno brijanje.

    Tehničke specifikacije

    • Dodaci

      Postolje za punjenje
      Da
      SmartClick
      Dodatak za doterivanje brade
      Torbica
      Putna torbica
      Pločica za brzo čišćenje
      • Da
      • 1 kertridž se isporučuje u kompletu

    • Napajanje

      Vreme rada
      60 minuta
      Tip baterije
      Li-ion
      Punjenje
      • 1 sat za kompletno punjenje
      • 5-minutno brzo punjenje
      Isključeni režim (bez dodataka)
      < 0,1 W

    • Dizajn

      Boja
      Jadran plava
      Drška
      Ergonomska drška i rukovanje
      Obrada
      Bezvremena elegancija

    • Servisiranje

      Zamenska glava
      Zamenite glavom za brijanje SH91 na svake 2 godine
      2 + 3 godine garancije*****
      Da

    • Performanse brijanja

      Prilagođavanje konturama
      360-D savitljive glave
      Sistem za brijanje
      • Čelična sečiva Space Grade
      • Sistem podizanja i podrezivanja
      Tehnologija SkinIQ
      • Motion Control senzor
      • Power Adapt senzor
      • Nano SkinGlide premaz

    • Jednostavna upotreba

      Ekran
      Napredni OLED displej
      Čišćenje
      • Bežična pločica za brzo čišćenje
      • Otvaranje jednim dodirom
      • U potpunosti vodootporan
      Mokro i suvo
      Upotreba mokrog i suvog

    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savete za proizvode, odgovore na najčešća pitanja, korisničke priručnike i informacije o bezbednosti i usaglašenosti.
    Clippin

    Pronađite rezervni deo ili dodatak

    Idi na delove i dodatke

    Dodaci

    Predloženi proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Komentari

    Budite prvi koji će oceniti ovaj artikal

    • u odnosu na prethodnu seriju Philips 9000
    • * U poređenju sa materijalom koji nije obložen
    • * * Na osnovu korisnika Philips serije S7000 i aplikacije Philips Shaving tokom 2019.
    • * * * Poređenje ostataka posle brijanja pri korišćenju tečnosti za čišćenje u odnosu na vodu u kertridžu
    • * * * * 2 godine garancije + 3 godine produžene garancije nakon što se registrujete na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupovine.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava zadržana.

    Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.