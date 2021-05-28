Dubinsko čišćenje za samo 1 minut za higijensko brijanje

Snažna pločica za čišćenje temeljno čisti i podmazuje brijač za samo 1 minut, pa duže pruža najbolje performanse. Pločica je 10x efektivnija od čišćenja vodom****. U pitanju je najmanja pločica za čišćenje na svetu, pa možete lako da je odložite i koristite bilo gde.