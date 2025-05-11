2 godine garancije
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Izuzetno glatko brijanje
NanoTech Dual Precision sečiva
Premaz Hydro SkinGlide
Ultraflex sistem amortizovanja
Do 5 godina garancije*****
Naš patentirani, jedinstveni rotirajući sistem za brijanje sa podizanjem i podrezivanjem nežno podiže dlačice iz korena pre nego što ih obrije (do 0,00 mm do kože) pri čemu sečiva ne dodiruju kožu. Preciznost bez premca za glatko brijanje koje traje do večeri*.
Philips rotirajući brijači su specijalno dizajnirani da se prilagode prirodnom rastu dlake i da obriju dlačice koje rastu u svim pravcima zahvaljujući sečivima koja se rotiraju pod uglom od 360 stepeni i seku u svim pravcima. Uz do 165.000 poteza podrezivanja u minuti, NanoTech Dual Precision sečiva podrezuju do 25% više dlaka sa svakim potezom.
Ultraflex sistem suspenzije sa potpuno fleksibilnim glavama potpuno se prilagođava svakoj konturi vašeg lica, hvatajući čak i teške dlačice na vratu. Rezultat je izuzetno glatko i udobno brijanje.
4.7
od 5
492
Komentari
92%
preporučuje ovaj proizvod
Alandrej
11/05/2025
Srbija
Top masinica!
Unapredjen motor je skoro necujan. Radi savrseno,a rezultat brijanja je fascinantan. Nema iritacije. Topla preporuka za ovu seriju masinica.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ
Hrco28
14/12/2021
Hrvatska
Deo promocije
Philips Shaver S9000 Prestige
Koristim navedeni uređaj 2 godine,najpametniji ulog novaca zadnjih par godina, uređaj je vrhunski kako za bradu tako i za glavu što je u mome slučaju.
Prednosti
Da
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000
Mon32
13/12/2021
Hrvatska
Deo promocije
Odličaaaan aparat!
Muž mi je prezadovoljan ovim aparatom! Oštrice su mu odlične i više nego odlično izvršava svoj zadatak!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000
92% ispitanika se slaže. Testiranje je sprovela nezavisna agencija na 95 muških ispitanika iz Koreje starosti 18–65 godina
u odnosu na Philips brijač serije 3000 sa bradom od 3 dana
u odnosu na prethodnika
Poređenje ostataka posle brijanja pri korišćenju tečnosti za čišćenje u odnosu na vodu u kertridžu
2 godine garancije + 3 godine produžene garancije nakon što se registrujete na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupovine.