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Sve serije

  • Brijanje neposredno uz kožu, ali neverovatno nežno
  • Brijanje neposredno uz kožu, ali neverovatno nežno
  • Brijanje neposredno uz kožu, ali neverovatno nežno
  • Brijanje neposredno uz kožu, ali neverovatno nežno
  • Brijanje neposredno uz kožu, ali neverovatno nežno
  • Brijanje neposredno uz kožu, ali neverovatno nežno
  • Brijanje neposredno uz kožu, ali neverovatno nežno
  • Brijanje neposredno uz kožu, ali neverovatno nežno
  • Brijanje neposredno uz kožu, ali neverovatno nežno
  • Brijanje neposredno uz kožu, ali neverovatno nežno
  • Brijanje neposredno uz kožu, ali neverovatno nežno
  • Brijanje neposredno uz kožu, ali neverovatno nežno
  • Brijanje neposredno uz kožu, ali neverovatno nežno
  • Brijanje neposredno uz kožu, ali neverovatno nežno
  • Brijanje neposredno uz kožu, ali neverovatno nežno
  • Brijanje neposredno uz kožu, ali neverovatno nežno
  • Brijanje neposredno uz kožu, ali neverovatno nežno
  • Brijanje neposredno uz kožu, ali neverovatno nežno
  • Brijanje neposredno uz kožu, ali neverovatno nežno
  • Brijanje neposredno uz kožu, ali neverovatno nežno
  • Brijanje neposredno uz kožu, ali neverovatno nežno
  • Brijanje neposredno uz kožu, ali neverovatno nežno
  • Brijanje neposredno uz kožu, ali neverovatno nežno
  • Brijanje neposredno uz kožu, ali neverovatno nežno

100 dana povraćaja novca

2+3 produžena garancija

Shaver S9000 PrestigeElektrični aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

SP9883/35

4.7
| (492) Komentari | 92% preporučuje ovaj proizvod
Brijanje neposredno uz kožu, ali neverovatno nežno
Iskusite vrhunsku glatkoću i udobnost sa brijačem Philips Shaver Series 9000 Prestige. Podrezuje do 0,00 mm od kože pomoću sistema za brijanje Lift & Cut, dok tehnologija SkinIQ omogućava prilagođavanje svakoj konturi vašeg lica, čak i sa bradom od 7 dana.​
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Naše najglatkije brijanje, čak i sa bradom od 7 dana

Brijanje neposredno uz kožu, ali neverovatno nežno

  • Izuzetno glatko brijanje

  • NanoTech Dual Precision sečiva

  • Premaz Hydro SkinGlide

  • Ultraflex sistem amortizovanja

  • Do 5 godina garancije*****

Glatko brijanje dlačica na do 0,00 mm sa našim sistemom podizanja i podrezivanja

Glatko brijanje dlačica na do 0,00 mm sa našim sistemom podizanja i podrezivanja

Naš patentirani, jedinstveni rotirajući sistem za brijanje sa podizanjem i podrezivanjem nežno podiže dlačice iz korena pre nego što ih obrije (do 0,00 mm do kože) pri čemu sečiva ne dodiruju kožu. Preciznost bez premca za glatko brijanje koje traje do večeri*.

Podrezuje dlačice u svim pravcima uz rotirajuća sečiva od 360 stepeni

Podrezuje dlačice u svim pravcima uz rotirajuća sečiva od 360 stepeni

Philips rotirajući brijači su specijalno dizajnirani da se prilagode prirodnom rastu dlake i da obriju dlačice koje rastu u svim pravcima zahvaljujući sečivima koja se rotiraju pod uglom od 360 stepeni i seku u svim pravcima. Uz do 165.000 poteza podrezivanja u minuti, NanoTech Dual Precision sečiva podrezuju do 25% više dlaka sa svakim potezom.

Prilagođava se svakoj konturi sa Ultraflex sistemom suspenzije

Prilagođava se svakoj konturi sa Ultraflex sistemom suspenzije

Ultraflex sistem suspenzije sa potpuno fleksibilnim glavama potpuno se prilagođava svakoj konturi vašeg lica, hvatajući čak i teške dlačice na vratu. Rezultat je izuzetno glatko i udobno brijanje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

492

Komentari

92%

preporučuje ovaj proizvod

11/05/2025

Srbija

Srbija

Top masinica!

Unapredjen motor je skoro necujan. Radi savrseno,a rezultat brijanja je fascinantan. Nema iritacije. Topla preporuka za ovu seriju masinica.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

14/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

Philips Shaver S9000 Prestige

Koristim navedeni uređaj 2 godine,najpametniji ulog novaca zadnjih par godina, uređaj je vrhunski kako za bradu tako i za glavu što je u mome slučaju.

Prednosti

Da

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000

13/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličaaaan aparat!

Muž mi je prezadovoljan ovim aparatom! Oštrice su mu odlične i više nego odlično izvršava svoj zadatak!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000

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Odricanje od odgovornosti

  1. 92% ispitanika se slaže. Testiranje je sprovela nezavisna agencija na 95 muških ispitanika iz Koreje starosti 18–65 godina

  2. u odnosu na Philips brijač serije 3000 sa bradom od 3 dana

  3. u odnosu na prethodnika

  4. Poređenje ostataka posle brijanja pri korišćenju tečnosti za čišćenje u odnosu na vodu u kertridžu

  5. 2 godine garancije + 3 godine produžene garancije nakon što se registrujete na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupovine.