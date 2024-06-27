2 godine garancije
4 flašice
ultra soft cucla-varalica
Četka za flašice
Natural Response cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje je usklađena sa prirodnim ritmom hranjenja bebe, što olakšava kombinovanje dojenja i ishrane na flašicu. Cucla poseduje jedinstveni otvor preko kojeg mleko izlazi samo dok ga beba aktivno pije. Dakle, kada beba prestane, da bi progutala mleko i udahnula vazduh, i mleko prestaje da izlazi.
Dizajn široke, mekane i savitljive cucle je takav da imitira oblik i osećaj dojke, što bebi pomaže da uhvati cuclu i da se hrani uz prijatan osećaj.
Ako vaša novorođena beba stalno ne uzima dovoljno mleka tokom hranjenja ili ima komplikacije u dobijanju mleka, pređite na cuclu sa većom brzinom protoka. Ako dođe do upornih problema sa hranjenjem, konsultujte zdravstvenog radnika.
4.9
od 5
105
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
Ivet_YJ
27/06/2024
България
Изключително удобни от първия ден.
Комплектът влезна в употреба от раждането на моето дете. Изклютелно удобни и практични бутилки, както и биберон.
Prednosti
Удобна форма на бутилката както родителите, така и за детето. Лесни за почистване и изключително издръжливи.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCD838 Подаръчен комплект за новородено
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCD838 Подаръчен комплект за новородено
martiparti621
12/04/2024
България
Пазя стари модели от преди 12години.Супер са.
Препоръчвам с две ръце.Удобни и лесни за употреба.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCD838 Подаръчен комплект за новородено
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCD838 Подаръчен комплект за новородено
12/04/2024
България
Най-страхотният комплект!
Много съм доволна от комплекта, на всичкото отгоре го закупих на супер цена. Вече бебето ми е на 1г.и пием веднъж мляко. Ползвах го постоянно и смея да твърдя, че това е една страхотна инвестиция. Имам още други продукти на марката, които използвам ежедневно и също съм много доволна. Препоръчвам всички продукти на Philip.
Prednosti
Качество, удобство, висок клас
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCD838 Подаръчен комплект за новородено
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCD838 Подаръчен комплект за новородено
0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011
Boja četke može da varira, slika je samo za referencu