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Obustavljeno

Philips AventSCF033/17 Natural baby bottle

SCF033/17

4.8
| (370) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod
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4.8

od 5

370

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

16/03/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odlična bočica za bebe!

Beba ju je lijepo prihvatila, sisač je mek i mama i beba ju lako koriste i drže! Super je što ju i kasnije koristimo, za jogurt za većim sisačem ili kao rezervna bočica za vodu sa sippy cup nastavkom - kod Avent Natural linije se sve može kombinirati što je super!

Prednosti

kvaliteta, praktičnost

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF033/17 Bočica za bebe Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF033/17 Bočica za bebe Natural

05/06/2022

Slovenija

Slovenija

Odlicna steklenicka

Vsec mi je ker je steklena, velika in mojem dojencku je vsec

Prednosti

Cucelj je zakon

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF033/17 Otroška steklenička Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF033/17 Otroška steklenička Natural

05/06/2022

Slovenija

Slovenija

Je zelo dobro

mojemu otroku je všeč . je prilagojen moji hčerki.

Prednosti

mojemu otroku je všeč

Mane

Nimam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF033/17 Otroška steklenička Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF033/17 Otroška steklenička Natural

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