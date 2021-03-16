2 godine garancije
Obustavljeno
4.8
od 5
370
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
NovaMama20
16/03/2021
Hrvatska
Odlična bočica za bebe!
Beba ju je lijepo prihvatila, sisač je mek i mama i beba ju lako koriste i drže! Super je što ju i kasnije koristimo, za jogurt za većim sisačem ili kao rezervna bočica za vodu sa sippy cup nastavkom - kod Avent Natural linije se sve može kombinirati što je super!
Prednosti
kvaliteta, praktičnost
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF033/17 Bočica za bebe Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF033/17 Bočica za bebe Natural
Many94
05/06/2022
Slovenija
Deo promocije
Odlicna steklenicka
Vsec mi je ker je steklena, velika in mojem dojencku je vsec
Prednosti
Cucelj je zakon
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF033/17 Otroška steklenička Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF033/17 Otroška steklenička Natural
05/06/2022
Slovenija
Deo promocije
Je zelo dobro
mojemu otroku je všeč . je prilagojen moji hčerki.
Prednosti
mojemu otroku je všeč
Mane
Nimam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF033/17 Otroška steklenička Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF033/17 Otroška steklenička Natural