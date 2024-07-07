2 godine garancije
Obustavljeno
Omogućava bebinoj koži da diše
Ortodontski i bez bisfenola A
Pakovanje od 2
6–18 meseci
Izuzetno veliki otvori ventiliraju bebinu kožu, održavajući je suvom dok se beba umiruje.
Kada smo pitali mame kako njihovi mališani reaguju na naše silikonske cucle sa teksturom, u proseku je 98% odgovorilo da njihove bebe prihvataju Philips Avent Ultra Soft i Ultra Air cucle.
Svesno biramo silikonski materijal za naše Ultra Soft i Ultra Air cucle, jer je bezbedan i inertan materijal koji ima široku primenu u medicini, bez opasnih hemikalija, endokrinih aktivnih supstanci (npr. bisfenol A) i alergena.
4.9
od 5
651
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
Aleks12@
07/07/2024
Srbija
Deo promocije
Sjajne su
Meni kao mami se sviđa što su iste sa obe strane a takođe ih i bebe obožavaju
Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/58 Cucla
Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/58 Cucla
Aleks12@
07/07/2024
Srbija
Deo promocije
Odlične su prva beba ih je prihvatila od početka
Da su najbolje malo je reći moji sin prvo nije prihvatio varalice,sve dok nismo uzeli Avent i oduševljenje samo na prvi pogled bilo je neopisivo, prihvatio je bez problema kao i naša druga beba od 4 meseci
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/31 Cucla
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/31 Cucla
06/07/2024
Srbija
Deo promocije
Sjajan proizvod
Koristili smo i sa prvim detetom a koristimo i sad sa drugim, sve pohvale.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/31 Cucla
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/31 Cucla
Na osnovu online ankete zadovoljstva sprovedenoj globalno na 8.139 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta 2024. godine
Ispitivanja potrošača u SAD sprovedena 2016–2017. pokazuju 98% prihvatanja Philips Avent cucle sa teksturom koja se koristi za naše Ultra Air i Ultra Soft cucle.
Iz higijenskih razloga, zamenite cucle nakon 4 nedelje upotrebe