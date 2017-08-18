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2 godine garancije

  • Dizajnirana je za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana je za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana je za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana je za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana je za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana je za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem

Obustavljeno

Philips AventClassic cucla

SCF169/38

4.8
| (85) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Dizajnirana je za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
Pomozite svom mališanu da ispuni osnovne potrebe za umirivanjem tokom celog dana uz Philips Avent Classic cuclu. Naša ortodontska, skupljajuća cucla dostupna je u raznim bojama i prati bebin prirodni oralni razvoj.
Pogledajte sve prednosti

Cucla veselog i raznobojnog dizajna

Dizajnirana je za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem

  • Za osnovnu udobnost

  • 6–18 meseci

  • Ortodontski i bez bisfenola A

  • Pakovanje sa 2 glave

Dizajnirana je za prirodni oralni razvoj

Dizajnirana je za prirodni oralni razvoj

Naša skupljajuća silikonska cucla ima simetričan oblik koji neguje bebino nepce, zube i desni dok raste.

Proizvodi se u našem nagrađivanom postrojenju u Ujedinjenom Kraljevstvu

Proizvodi se u našem nagrađivanom postrojenju u Ujedinjenom Kraljevstvu

Možete da budete sigurni da je udobnost vašeg mališana u dobrim rukama. Ova cucla se proizvodi u našem nagrađivanom postrojenju u Ujedinjenom Kraljevstvu.*

Bezbednosna drška za lako uklanjanje

Bezbednosna drška za lako uklanjanje

Naša bezbednosna drška omogućava vam da lako uklonite cuclu u svakom trenutku. Čak i male ruke mogu da je uhvate.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

85

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

18/08/2017

Hrvatska

Hrvatska

Odličan izbor

Dude su vrhunske kvalitete i prekrasnog dizajna. Stvarno sam bez teksta. Hvala Phillips Avent na prekrasnom poklonu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF169/37 Duda varalica Classic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF169/37 Duda varalica Classic

10/08/2017

Hrvatska

Hrvatska

Najbolje su AVENT dude

Iznimno smo zadovoljni Avent proizvodima. Od prvoga dana odabrali smo njihove dudice. Sad nam se bliži 6 mjeseci, kupili smo si Avent Classis dude s natpisima Kiss me i I love you, a ove sa slikom dupina i kornjačice smo dobili na FB nagradnoj igri Philips Aventa. Svima bismo ih preporučili!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF169/38 Duda varalica Classic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF169/38 Duda varalica Classic

15/06/2020

България

България

Удобни и качествени

От раждането на детето ми избрах да използвам продуктите на Philips avent. Вече смених залъгалки те 0-6 месеца с тези. Визията ми харесва. Удобни са. Качествени са. Не се деформира или оцветяват с времето.

Prednosti

Качеството на avent

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF169/38 Залъгалка Classic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF169/38 Залъгалка Classic

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  1. Globalni br. 1 brend cucli

  2. Iz higijenskih razloga, zamenite cucle nakon 4 nedelje upotrebe

  3. Naš asortiman pruža podršku mamama i bebama u svim fazama razvoja

  4. Proizvođač godine 2014.