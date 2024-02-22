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  • Naša najmekša cucla za osetljivu kožu vaše bebe
  • Naša najmekša cucla za osetljivu kožu vaše bebe
  • Naša najmekša cucla za osetljivu kožu vaše bebe
  • Naša najmekša cucla za osetljivu kožu vaše bebe
  • Naša najmekša cucla za osetljivu kožu vaše bebe
  • Naša najmekša cucla za osetljivu kožu vaše bebe
  • Naša najmekša cucla za osetljivu kožu vaše bebe
  • Naša najmekša cucla za osetljivu kožu vaše bebe
  • Naša najmekša cucla za osetljivu kožu vaše bebe
  • Naša najmekša cucla za osetljivu kožu vaše bebe

Obustavljeno

Philips Avent ultra softUltra Soft cucla

SCF223/02

4.9
| (345) Komentari | 99% preporučuje ovaj proizvod
Naša najmekša cucla za osetljivu kožu vaše bebe
Brinite o osetljivoj koži uz Philips Avent izuzetno mekanu cuclu. Naš veoma mekani, fleksibilni omotač prilagođava se oblinama bebinih obraza, pa ostavlja manje tragova i izaziva manje iritacija, za udobnije umirivanje.
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brend preporučen od strane mama širom sveta1

Za manje tragova na koži i manje iritacija

Naša najmekša cucla za osetljivu kožu vaše bebe

  • Izuzetno mekana i fleksibilna

  • Ortodontski i bez bisfenola A

  • Pakovanje od 2

  • 6–18 meseci

Mekani, fleksibilni omotač

Mekani, fleksibilni omotač

Bebinoj koži je potrebna dodatna nega. Naša tehnologija omotača omogućava ovoj cucli da prati prirodne obline bebinog lica. Vaš mališan će imati manje tragova na koži i manje iritacije na obrazima.

Zaobljeni omotač

Zaobljeni omotač

Naš zaobljeni omotač maksimalno umanjuje pritisak na bebine obraze za dodatnu nežnost prema koži.

Cucla od 100% bezbednog silikona

Cucla od 100% bezbednog silikona

Svesno biramo silikonski materijal za naše Ultra Soft i Ultra Air cucle, jer je bezbedan i inertan materijal koji ima široku primenu u medicini, bez opasnih hemikalija, endokrinih aktivnih supstanci (npr. bisfenol A) i alergena.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

345

Komentari

99%

preporučuje ovaj proizvod

22/02/2024

Srbija

Srbija

Odlicna cuca, a i svi proizvodi

Da beba bude zadovoljna i srecna... Kad je beba srecna i mama je..

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra soft SCF091/07 Cucla

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra soft SCF091/07 Cucla

20/02/2024

Srbija

Srbija

Proizvod je kvalitetan i pogodan za bebu.

Zato sto se mojoj bebi sviđa, i preporučila bih svim roditeljima.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra soft SCF091/07 Cucla

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra soft SCF091/07 Cucla

20/02/2024

Srbija

Srbija

Duda

preporuke za Avent dudu,zato što je odlična za naše mališane

Prednosti

preporučujem bebama dudu avent

Mane

nemam nista protiv

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra soft SCF091/07 Cucla

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra soft SCF091/07 Cucla

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  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva sprovedenoj globalno na 8.139 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta 2024. godine 

  1. Ispitivanja potrošača u SAD sprovedena 2016–2017. pokazuju 98% prihvatanja Philips Avent cucle sa teksturom koja se koristi za naše Ultra Air i Ultra Soft cucle.

  2. Ispitivanja potrošača u SAD sprovedena 2016–2017. pokazuju 98% prihvatanja Philips Avent teksturne cucle koja se koristi za naše Ultra Air i Ultra Soft cucle

  3. 85% ispitanih mama smatra da je ova cucla mekša u odnosu na osam sličnih modela vodećih brendova, nezavisno istraživanje, SAD, februar 2017.