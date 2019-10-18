2 godine garancije
Obustavljeno
4.7
od 5
7
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
KAnita
18/10/2019
Magyarország
Megfelelő
Könnyen használható! Bárhol, bármikor tudom használni, kis helyet foglal, így könnyebben magammal tudom vinni
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF330/12 Comfort Manual breast pump
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF330/12 Comfort Manual breast pump
RoxanaIosub
22/06/2019
România
Un produs ergonomic creat special pentru proaspetele mămici, practic și util!
Pompa manuala de la Philips Avent, prin designul și forma sa ergonomica ușurează munca oricărei mămici. Se atașează ușor, nu doare, accesoriile bine gândite (capacul pt cupa, mamelonul din silicon cu "striații" care stimulează lactația, mânerul care se pliază ușor datorita formei).
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
AnaCucu
14/06/2019
România
Produs de calitate superioară
Acest produs m-a ajutat enorm în perioada cea mai frumoasă dar și dificilă din viaţă. Este un produs de calitate, ușor de folosit și foarte eficient. Este singura pompă care îndr-adevăr realizează ceea ce promite. Recomand cu mare drag!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort