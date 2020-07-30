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        Obustavljeno

        Philips AventRučna pumpica za grudi sa 3 čaše

        SCF330/13

        4.9
        | (53) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
        Veća udobnost, više mleka, jednostavnost u pokretu*
        Možete udobno da sedite, bez naginjanja napred, jer naš mekani jastučić za masažu nežno stimuliše protok mleka. Avent ručna pumpica za grudi ima malo delova i lako se sklapa, koristi i čisti. Pošto je lagana i kompaktna, ispumpavanje u pokretu je lako.
        Pogledajte sve prednosti

        Ručna pumpica za grudi sa jastučićem za masažu

        Veća udobnost, više mleka, jednostavnost u pokretu*

        • Lako korišćenje dok ste u pokretu

        • Pumpica sa mekanim jastučićem za masažu

        • Uključuje 3 čaše za odlaganje

        • Izuzetno mekana cucla za novorođenčad

        Tehničke specifikacije

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        Komentari

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        4.9

        od 5

        53

        Komentari

        100%

        preporučuje ovaj proizvod

        3
        2
        1

        30/07/2020

        Hrvatska

        Hrvatska

        Moj preporod!

        Upravo lezim u bolnici i cekam drugog sina,prije 3 godine isto sam tako lezala danima i cekala,kada je konacno stigao prvi princ nakon svih tih dana lezanja,nakon carskog reza i odvajanja od njega jer je bio premalen,nesto najbolje sto mi se desilo je nakon muka i mucenja sa dolaskom mljeka sto su mi dozvolili da pokrenem to izdajalicom,toliko mljeka sam imala i izdajala da je moj maleni princ ubrzo stigao do mene,sada razmisljam kako neznam sto me ceka ovaj put i da imam ovu elektricnu izdajalicu bilo bi sve nekako brze i mama bi imala vremena za oboje! Ako i ne osvojim u torbi sa mnom je i ovaj put vec spremna ova rucna izdajalica koja mi je prvi porod ucinila kao preporod!

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice

        30/07/2020

        Hrvatska

        Hrvatska

        Dojenje uz nju je postalo idila

        Od kad sam bila zatrudnijela znala sam da zelim dojiti svoje dijete. No zbog carskog mlijeko mi je kasnilo, dobila sam mastitis a cice su bile pune. Philips Avent mi je posudila rodakinja. Spasio me prva dva mjeseca i vrijedi svake kune. Beba mi je hlapljivo jela i svaki dan bi mi iskrvarila cice. E tu sam takoder izdajala mlijeko tako da je uvijek imala spremno. Koristila sam Philips Avent za uvucene bradavice i kupili smo joj Philips Avent bocicu. Dojila sam ju 18 mjeseci. Sad sam u 7 mjesecu trudnoce i cuvam svoju bebicu buduci da mi je rizicna trudnoca. Voljela bi ovaj put imati svoju izdajalicu uz sebe i znam da ukoliko cu ju trebati ona ce i ovaj put biti sigurno moj izbor.

        Prednosti

        da

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice

        27/07/2020

        Hrvatska

        Hrvatska

        Avent je zakon

        Rucna izdalajica me spasila vise puta ..pomogla mi je da udvostrucim kolicinu mlijeka a i spasila me kad je mlijeko doslo da mi se ne stvori mastitis.. od rođenja vjerni smo aventu...od bocica,dudica jastucica za dojki pa do avent grijaca za bocice...najzadovoljniji smo sa aventom i ne mjenjam tu naviku...bebe znajunsto je dobro...

        Prednosti

        Avent je najbolji

        Mane

        Nema toga...

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice

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        1. Pumpica za grudi bez bisfenola A: Odnosi se samo na flašicu i druge delove koji dolaze u dodir sa majčinim mlekom. U skladu sa propisom EU, 10/2011