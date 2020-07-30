2 godine garancije
Obustavljeno
Lako korišćenje dok ste u pokretu
Pumpica sa mekanim jastučićem za masažu
Uključuje 3 čaše za odlaganje
Izuzetno mekana cucla za novorođenčad
4.9
od 5
53
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
leli20
30/07/2020
Hrvatska
Moj preporod!
Upravo lezim u bolnici i cekam drugog sina,prije 3 godine isto sam tako lezala danima i cekala,kada je konacno stigao prvi princ nakon svih tih dana lezanja,nakon carskog reza i odvajanja od njega jer je bio premalen,nesto najbolje sto mi se desilo je nakon muka i mucenja sa dolaskom mljeka sto su mi dozvolili da pokrenem to izdajalicom,toliko mljeka sam imala i izdajala da je moj maleni princ ubrzo stigao do mene,sada razmisljam kako neznam sto me ceka ovaj put i da imam ovu elektricnu izdajalicu bilo bi sve nekako brze i mama bi imala vremena za oboje! Ako i ne osvojim u torbi sa mnom je i ovaj put vec spremna ova rucna izdajalica koja mi je prvi porod ucinila kao preporod!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice
Nikazanella
30/07/2020
Hrvatska
Dojenje uz nju je postalo idila
Od kad sam bila zatrudnijela znala sam da zelim dojiti svoje dijete. No zbog carskog mlijeko mi je kasnilo, dobila sam mastitis a cice su bile pune. Philips Avent mi je posudila rodakinja. Spasio me prva dva mjeseca i vrijedi svake kune. Beba mi je hlapljivo jela i svaki dan bi mi iskrvarila cice. E tu sam takoder izdajala mlijeko tako da je uvijek imala spremno. Koristila sam Philips Avent za uvucene bradavice i kupili smo joj Philips Avent bocicu. Dojila sam ju 18 mjeseci. Sad sam u 7 mjesecu trudnoce i cuvam svoju bebicu buduci da mi je rizicna trudnoca. Voljela bi ovaj put imati svoju izdajalicu uz sebe i znam da ukoliko cu ju trebati ona ce i ovaj put biti sigurno moj izbor.
Prednosti
da
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice
Plava princeza
27/07/2020
Hrvatska
Avent je zakon
Rucna izdalajica me spasila vise puta ..pomogla mi je da udvostrucim kolicinu mlijeka a i spasila me kad je mlijeko doslo da mi se ne stvori mastitis.. od rođenja vjerni smo aventu...od bocica,dudica jastucica za dojki pa do avent grijaca za bocice...najzadovoljniji smo sa aventom i ne mjenjam tu naviku...bebe znajunsto je dobro...
Prednosti
Avent je najbolji
Mane
Nema toga...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF330/13 Ručna izdajalica s 3 čašice
Pumpica za grudi bez bisfenola A: Odnosi se samo na flašicu i druge delove koji dolaze u dodir sa majčinim mlekom. U skladu sa propisom EU, 10/2011