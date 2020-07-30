ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Veća udobnost, više mleka
  • Veća udobnost, više mleka
  • Veća udobnost, više mleka
  • Veća udobnost, više mleka
  • Veća udobnost, više mleka
  • Veća udobnost, više mleka
  • Veća udobnost, više mleka
  • Veća udobnost, više mleka
  • Veća udobnost, više mleka
  • Veća udobnost, više mleka
  • Veća udobnost, više mleka
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Veća udobnost, više mleka
  • Veća udobnost, više mleka
  • Veća udobnost, više mleka
  • Veća udobnost, više mleka
  • Veća udobnost, više mleka
  • Veća udobnost, više mleka
  • Veća udobnost, više mleka
  • Veća udobnost, više mleka
  • Veća udobnost, više mleka
  • Veća udobnost, više mleka
  • Veća udobnost, više mleka

Obustavljeno

Philips AventComfort Dvostruka električna pumpica za grudi

SCF334/02

4.4
| (9) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Veća udobnost, više mleka
Kada vam je udobno i opušteni ste, mleko lakše nadolazi. Iz tog razloga smo kreirali najudobniju pumpicu za grudi do sada: sedite udobno bez potrebe da se naginjete napred i prepustite našem mekanom jastučetu za masažu da nežno stimuliše protok mleka.
Pogledajte sve prednosti

Pumpica za grudi sa jastučićem za masažu

Veća udobnost, više mleka

  • Prirodno

  • Uključuje 2 flašice od 4 oz

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.4

od 5

9

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

30/07/2020

Slovenija

Slovenija

Najboljši pripomoček za ekskluzivno pumpanje

Izdelek pripročam vsem mamicam katerim iz takšnih in drugačnih razlogov dojenčka nikakor ne uspe naravno dojiti. Za svojega otroka si tako mleko črpam že 6 mesecev in mu zagotavljam najboljše kar mu lahko ponudim. Črpalka je praktična, zelo tiha, enostavna za pranje in vzdrževanje. Je p predvsem zelo nežna in ne povzroča bolečga črpanja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF334/02 Udobna dvojna elektronska prsna črpalka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF334/02 Udobna dvojna elektronska prsna črpalka

04/10/2020

Україна

Україна

Помічних і рятівник у період ГВ

Плюси: - Компактний, легкий та є сумка, в якій зручно брати з собою. - Простий у використані, легко зібрати, легко мити. - Є режими інтенсивності, але мені поки достатньо першого для для досягнення бажаного результату. - Лагідний та безболісний у використані. - Не шумний. - В комплекті 2 пляшечки и до них 2 соски (які мають форму подібну до грудей) та 2 кришечки. Мінуси: - Не знайшла Саме мені став у нагоді у таких випадках, тому рекомендую: - Якщо Вам треба відлучитися на пару годин та дитину залишити наприклад з батьком. - Молоковідсмоктувач буде допомічником, в ситуації якщо трапився лактостаз. - На випадок якщо назначать курс лікування медикаментами не сумісними з ГВ, можна легко зробити запас молока.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF334/02 Подвійний комфортний електричний молоковідсмоктувач

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF334/02 Подвійний комфортний електричний молоковідсмоктувач

27/06/2018

România

România

Revenzie din campania Philips Avent

Foarte utila. Recomand cu incredere. O folosesc de 7 luni , de 2-3 ori pe zi. Pot spune ca , personal, mi-a salvat alaptatul ☺️

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF334/02 Pompă de sân electrică dublă Comfort

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF334/02 Pompă de sân electrică dublă Comfort

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. 0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011

  2. Randomizovano, kontrolisano ispitivanje radi poređenja metoda ispumpavanja mleka nakon prevremenog porođaja (Jones et al ADC 2001;85:F91).