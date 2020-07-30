2 godine garancije
Obustavljeno
Prirodno
Uključuje 2 flašice od 4 oz
4.4
od 5
9
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
irmababic
30/07/2020
Slovenija
Najboljši pripomoček za ekskluzivno pumpanje
Izdelek pripročam vsem mamicam katerim iz takšnih in drugačnih razlogov dojenčka nikakor ne uspe naravno dojiti. Za svojega otroka si tako mleko črpam že 6 mesecev in mu zagotavljam najboljše kar mu lahko ponudim. Črpalka je praktična, zelo tiha, enostavna za pranje in vzdrževanje. Je p predvsem zelo nežna in ne povzroča bolečga črpanja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF334/02 Udobna dvojna elektronska prsna črpalka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF334/02 Udobna dvojna elektronska prsna črpalka
Олена-Мати24/7
04/10/2020
Україна
Помічних і рятівник у період ГВ
Плюси: - Компактний, легкий та є сумка, в якій зручно брати з собою. - Простий у використані, легко зібрати, легко мити. - Є режими інтенсивності, але мені поки достатньо першого для для досягнення бажаного результату. - Лагідний та безболісний у використані. - Не шумний. - В комплекті 2 пляшечки и до них 2 соски (які мають форму подібну до грудей) та 2 кришечки. Мінуси: - Не знайшла Саме мені став у нагоді у таких випадках, тому рекомендую: - Якщо Вам треба відлучитися на пару годин та дитину залишити наприклад з батьком. - Молоковідсмоктувач буде допомічником, в ситуації якщо трапився лактостаз. - На випадок якщо назначать курс лікування медикаментами не сумісними з ГВ, можна легко зробити запас молока.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF334/02 Подвійний комфортний електричний молоковідсмоктувач
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF334/02 Подвійний комфортний електричний молоковідсмоктувач
Mioara87
27/06/2018
România
Revenzie din campania Philips Avent
Foarte utila. Recomand cu incredere. O folosesc de 7 luni , de 2-3 ori pe zi. Pot spune ca , personal, mi-a salvat alaptatul ☺️
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF334/02 Pompă de sân electrică dublă Comfort
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF334/02 Pompă de sân electrică dublă Comfort
0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011
Randomizovano, kontrolisano ispitivanje radi poređenja metoda ispumpavanja mleka nakon prevremenog porođaja (Jones et al ADC 2001;85:F91).