2 godine garancije
Sa dugmetom koje svetli u mraku
Ortodontski i bez bisfenola A
Pakovanje od 2 komada
0–6 meseci
Izuzetno veliki otvori ventiliraju bebinu kožu, održavajući je suvom dok se beba umiruje.
Kada smo pitali roditelje kako njihovi mališani reaguju na naše silikonske cucle sa teksturom, u proseku je 98% odgovorilo da njihove bebe prihvataju Philips Avent Ultra Soft i Ultra Air cucle.
Koristite dugme cucle Ultra Air koje svetli u mraku da biste brzo pronašli cuclu svoje bebe bez potrebe za uključivanjem svetla.
4.9
od 5
354
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
Kreativa
04/07/2024
Srbija
Deo promocije
Proizvod ima sjajne karakteristike, svaka cast!
Zaslužuje i veću ocenu. Izvanredan proizvod za naše mališane. I svim mamama sadašnjim i budućim bih preporučila.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF376/01 Cucla
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF376/01 Cucla
Ivana1994
03/07/2024
Srbija
Deo promocije
Savrsene cucle
Cucle su savrsene,koristimo od rodjenja. Bez cucle ne idemo nigde. Uvek je pored nas. Bez nje ne mozemo da zaspimo. Beba je odmah prihvatila. Koristimo i vase flasice. Sad kotistimo cucle od 6-18meseci.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF376/01 Cucla
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF376/01 Cucla
Emilija89
03/07/2024
Srbija
Deo promocije
Preporuka
Kupila sam svojoj sestričini i vidim da nisam pogrešila.Kupovinu ću ponoviti svakako.
Prednosti
Za
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF376/01 Cucla
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF376/01 Cucla
Na osnovu online ankete zadovoljstva sprovedenoj globalno na 8.139 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta 2024. godine
Ispitivanja potrošača u SAD sprovedena 2016–2017. pokazuju 98% prihvatanja Philips Avent cucle sa teksturom koja se koristi za naše Ultra Air i Ultra Soft cucle.
Iz higijenskih razloga, zamenite cucle nakon 4 nedelje upotrebe.