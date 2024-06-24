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Obustavljeno

Philips AventElektrična pumpica za grudi

SCF395/11

4.8
| (391) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod
Kompletna pumpica
Zakoračite u novu eru izmlazanja uz savršen balans uvlačenja i stimulacija bradavica inspirisan prirodnim načinom na koji bebe sisaju. Philips Avent električna pumpica za grudi održava optimalan protok mleka i nežno se prilagođava veličini i obliku vaših bradavica
Pogledajte sve prednosti

Brza i udobna, mame je obožavaju

Kompletna pumpica

  • Jednostrana

  • Električna

  • Udobno silikonsko jastuče

  • 8 + 16 postavki

Tehnologija Natural Motion obezbeđuje brz protok mleka*

Mleko kreće za samo jedan minut zahvaljujući našoj jedinstvenoj tehnologiji Natural Motion.** Sa nežnim hvatanjem i pravom dozom masaže i usisavanja, nije čudo što 97% mama kažu da je pumpica efektivna***, a 100% babica je preporučuju.

Mekano silikonsko jastuče pruža udobnost svima

Bez obzira na oblik, mekano, fleksibilno silikonsko jastuče pumpice udobno naleže na dojku i bradavicu. Pogodno je za 99,98%**** dojki*** i prilagođava se za hvatanje koje je meko, ali sigurno.

Pronalaženje prave cucle je važno

Pronalaženje prave cucle je važno

Ako vaša novorođena beba stalno ne uzima dovoljno mleka tokom hranjenja ili ima komplikacije u dobijanju mleka, pređite na cuclu sa većom brzinom protoka. Ako dođe do upornih problema sa hranjenjem, konsultujte zdravstvenog radnika.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

391

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

24/06/2024

Srbija

Srbija

Kupite necete pogresiti

Proizvod bez konkurencije,vredi svaki dinar.Besprekorno je laka za koriscenje a ujedno i bezbolna a to je svakoj majci najbitnije!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCD395/21 Komplet za dojenje sa jednostrukom el. izmlazalicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCD395/21 Komplet za dojenje sa jednostrukom el. izmlazalicom

30/04/2021

Srbija

Srbija

Najbolja pumicica za izmlazavanje

Svim mamama koje zele da dojenje bude kvalitetno i bezbedno

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF395/11 Električna pumpica za grudi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF395/11 Električna pumpica za grudi

30/04/2021

Srbija

Srbija

Brzo I efikasno

Svim mamama na pocetku kada se uspostavlja laktacija

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF395/11 Električna pumpica za grudi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF395/11 Električna pumpica za grudi

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  1. Na osnovu vremena do početka protoka mleka (vreme do refleksa za izmlazanje mleka – MER) iz kliničke studije sa 20 učesnika (Holandija, 2019.), u poređenju sa vremenom do početka protoka mleka za prethodnu Philips tehnologiju pumpice iz studije izvodljivosti sa 9 učesnika (Holandija, 2018.)

  2. (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 učesnika, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  3. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 učesnika bele puti, SAD); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 učesnika, Australija).

  4. Izvori: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?Breastfeeding Medicine, 26 April 2019, (109 učesnica, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 učesnica belkinja, SAD); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 učesnica, Australija).

  5. Odnosi se samo na flašicu i druge delove koji dolaze u dodir sa majčinim mlekom. U skladu sa propisom EU, 10/2011.