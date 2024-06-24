2 godine garancije
Obustavljeno
Jednostrana
Električna
Udobno silikonsko jastuče
8 + 16 postavki
Mleko kreće za samo jedan minut zahvaljujući našoj jedinstvenoj tehnologiji Natural Motion.** Sa nežnim hvatanjem i pravom dozom masaže i usisavanja, nije čudo što 97% mama kažu da je pumpica efektivna***, a 100% babica je preporučuju.
Bez obzira na oblik, mekano, fleksibilno silikonsko jastuče pumpice udobno naleže na dojku i bradavicu. Pogodno je za 99,98%**** dojki*** i prilagođava se za hvatanje koje je meko, ali sigurno.
Ako vaša novorođena beba stalno ne uzima dovoljno mleka tokom hranjenja ili ima komplikacije u dobijanju mleka, pređite na cuclu sa većom brzinom protoka. Ako dođe do upornih problema sa hranjenjem, konsultujte zdravstvenog radnika.
Obustavljeno
4.8
od 5
391
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
Jovana2911
24/06/2024
Srbija
Kupite necete pogresiti
Proizvod bez konkurencije,vredi svaki dinar.Besprekorno je laka za koriscenje a ujedno i bezbolna a to je svakoj majci najbitnije!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCD395/21 Komplet za dojenje sa jednostrukom el. izmlazalicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCD395/21 Komplet za dojenje sa jednostrukom el. izmlazalicom
Tijanicaaa
30/04/2021
Srbija
Deo promocije
Najbolja pumicica za izmlazavanje
Svim mamama koje zele da dojenje bude kvalitetno i bezbedno
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF395/11 Električna pumpica za grudi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF395/11 Električna pumpica za grudi
Joyo28
30/04/2021
Srbija
Deo promocije
Brzo I efikasno
Svim mamama na pocetku kada se uspostavlja laktacija
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF395/11 Električna pumpica za grudi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF395/11 Električna pumpica za grudi
Na osnovu vremena do početka protoka mleka (vreme do refleksa za izmlazanje mleka – MER) iz kliničke studije sa 20 učesnika (Holandija, 2019.), u poređenju sa vremenom do početka protoka mleka za prethodnu Philips tehnologiju pumpice iz studije izvodljivosti sa 9 učesnika (Holandija, 2018.)
(1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 učesnika, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 učesnika bele puti, SAD); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 učesnika, Australija).
Izvori: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?Breastfeeding Medicine, 26 April 2019, (109 učesnica, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 učesnica belkinja, SAD); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 učesnica, Australija).
Odnosi se samo na flašicu i druge delove koji dolaze u dodir sa majčinim mlekom. U skladu sa propisom EU, 10/2011.