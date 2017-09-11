ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

  • Najprirodniji način hranjenja na flašicu
  • Najprirodniji način hranjenja na flašicu
  • Najprirodniji način hranjenja na flašicu
  • Najprirodniji način hranjenja na flašicu
  • Najprirodniji način hranjenja na flašicu
  • Najprirodniji način hranjenja na flašicu
  • Najprirodniji način hranjenja na flašicu
  • Najprirodniji način hranjenja na flašicu
  • Najprirodniji način hranjenja na flašicu
  • Najprirodniji način hranjenja na flašicu

Obustavljeno

Philips AventNatural flašica za bebe

SCF627/25

4.9
| (210) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod
Najprirodniji način hranjenja na flašicu
Naša nova flašica doprinosi prirodnijem doživljaju hranjenja na flašicu za bebu i za vas. Cucla ima inovativni dizajn sa laticama za prirodno prianjanje slično dojci, što olakšava bebi da kombinuje hranjenje iz dojki i flašice.
Pogledajte sve prednosti

Lako se kombinuje sa dojenjem

Najprirodniji način hranjenja na flašicu

  • 1 flašica

  • 9 oz / 260 ml

  • Cucla sa sporom brzinom protoka

  • Prirodan oblik cucle

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.9

od 5

210

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

11/09/2017

Slovenija

Slovenija

Lepa na videz in uporabna.

Steklenička je enostavna za uporabo in lepo oblikovana. Sin z njo zelo lepo pije.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF627/25 Otroška steklenička Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF627/25 Otroška steklenička Natural

15/11/2021

Україна

Україна

Виріб є одним з найліпших придбань для моїх дітей!

Дуже рекомендую ці пляшечки,оскільки коли народився старший син і ми були вимушені годувати його з пляшечки ми спробували багато різних фірм,але коли придбали ці,я була в захваті в дитина теж,дуже зручні у використанні,легкі(син з часом сам почав тримати її у ручках) тому коли ми були в очікуванні другого сина питання про пляшечки вже не стояло,я придбала ці і ще ні разу не пошкодувала!!!

Prednosti

Легкість,зручність у використанні (завдяки широкому горлишку суміш легко насипати),компактність(не займає багато місця,тому зручно брати у дорогу)

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural

11/11/2021

Україна

Україна

Дуже якісний виріб.

Дуже подобається,зручний те що шукала, дякую вам за якість

Prednosti

Так

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. 0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011