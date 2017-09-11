2 godine garancije
Obustavljeno
1 flašica
9 oz / 260 ml
Cucla sa sporom brzinom protoka
Prirodan oblik cucle
4.9
od 5
210
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
Maiia
11/09/2017
Slovenija
Lepa na videz in uporabna.
Steklenička je enostavna za uporabo in lepo oblikovana. Sin z njo zelo lepo pije.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF627/25 Otroška steklenička Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF627/25 Otroška steklenička Natural
15/11/2021
Україна
Виріб є одним з найліпших придбань для моїх дітей!
Дуже рекомендую ці пляшечки,оскільки коли народився старший син і ми були вимушені годувати його з пляшечки ми спробували багато різних фірм,але коли придбали ці,я була в захваті в дитина теж,дуже зручні у використанні,легкі(син з часом сам почав тримати її у ручках) тому коли ми були в очікуванні другого сина питання про пляшечки вже не стояло,я придбала ці і ще ні разу не пошкодувала!!!
Prednosti
Легкість,зручність у використанні (завдяки широкому горлишку суміш легко насипати),компактність(не займає багато місця,тому зручно брати у дорогу)
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural
Тістечко
11/11/2021
Україна
Дуже якісний виріб.
Дуже подобається,зручний те що шукала, дякую вам за якість
Prednosti
Так
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural
0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011