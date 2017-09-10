2 godine garancije
Obustavljeno
2 komada
Srednji protok
3+ meseca
4.3
od 5
7
Komentari
86%
preporučuje ovaj proizvod
mama
10/09/2017
Hrvatska
Izvrstan proizvod.
Proizvod mi je izvrstan. Koristimo od rođenja. Kombiniram ga s dojenjem.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF655/27 Sisač Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF655/27 Sisač Natural
Bazsi27
17/12/2020
Magyarország
Minőség a babának
A minőség fontos, főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips etetőcumik és a cumisüvegek megfelelő választás, hosszú távra a gyermek táplálásához.
Prednosti
Minőség
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF653/27 Natural etetőcumi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF653/27 Natural etetőcumi
Letti
27/04/2018
Magyarország
Tökéletes
A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF653/27 Natural etetőcumi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF653/27 Natural etetőcumi
0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011