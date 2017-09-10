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  • Prirodan način za hranjenje na flašicu
  • Prirodan način za hranjenje na flašicu
  • Prirodan način za hranjenje na flašicu
  • Prirodan način za hranjenje na flašicu
  • Prirodan način za hranjenje na flašicu
  • Prirodan način za hranjenje na flašicu
  • Prirodan način za hranjenje na flašicu
  • Prirodan način za hranjenje na flašicu
  • Prirodan način za hranjenje na flašicu
  • Prirodan način za hranjenje na flašicu

Obustavljeno

Philips AventNatural cucla

SCF655/27

4.3
| (7) Komentari | 86% preporučuje ovaj proizvod
Prirodan način za hranjenje na flašicu
Philips Avent Natural cucla sa promenljivim protokom vam omogućava da podešavate brzinu protoka jednostavnim okretanjem flašice. Cucla ima inovativni dizajn sa laticama za prirodno prianjanje slično dojci, što olakšava kombinovano hranjenje iz dojki i flašice.
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Prirodan način za hranjenje na flašicu

  • 2 komada

  • Promenljivi protok

  • 3+ meseca

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.3

od 5

7

Komentari

86%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

10/09/2017

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan proizvod.

Proizvod mi je izvrstan. Koristimo od rođenja. Kombiniram ga s dojenjem.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF655/27 Sisač Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF655/27 Sisač Natural

17/12/2020

Magyarország

Magyarország

Minőség a babának

A minőség fontos, főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips etetőcumik és a cumisüvegek megfelelő választás, hosszú távra a gyermek táplálásához.

Prednosti

Minőség

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF653/27 Natural etetőcumi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF653/27 Natural etetőcumi

27/04/2018

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF653/27 Natural etetőcumi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF653/27 Natural etetőcumi

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