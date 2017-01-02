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        Obustavljeno

        Philips AventNatural cucla

        SCF657/27

        5
        | (8) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
        Idealno za novorođenčad
        Philips Avent Natural First Flow cucla sa manjim otvorom daje kontrolisaniji protok, a mekana tekstura cucle bolje oponaša dojku.
        Pogledajte sve prednosti

        Mekša cucla sa sporijim protokom

        Idealno za novorođenčad

        • 2 komada

        • First Flow

        • 0 meseci

        Tehničke specifikacije

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        Komentari

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        5.0

        od 5

        8

        Komentari

        100%

        preporučuje ovaj proizvod

        4
        3
        2
        1

        02/01/2017

        България

        България

        Verifikovani kupac

        Добър продукт!

        Идеален за новородено другите номера идват с малко по-голям поток на течността.

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za Baby Bottle Teats SCF657/27 Биберон Natural

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za Baby Bottle Teats SCF657/27 Биберон Natural

        19/02/2020

        Magyarország

        Magyarország

        Cumisüveg cuki zavar nélkül

        Már 6 hónapos a babám, de potlashoz még mi dug ezt használjuk :) nagy evő, egyszer nem bírom vacsira a 3 deci tejet biztosítani egyszerre, így amit napközben fejek, megeszi szopi előtt. Semmi karos következményeit nem hozott, szuper etetőcumi

        Prednosti

        Könnyen tisztítható, szereti a babám

        Mane

        Nincs ilyen

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za Baby Bottle Teats SCF657/27 Natural cumifej

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za Baby Bottle Teats SCF657/27 Natural cumifej

        07/05/2019

        România

        România

        Preferata bebelusei

        Este nemaipomenita, fetita mea doar cu astfel de tetina primeste lapte. Este din material moale, se utilizează foarte usor si curge lent, astfel incat sa nu se inece. Recomand cu drag!

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural

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