2 godine garancije
Obustavljeno
2 komada
First Flow
0 meseci
5.0
od 5
8
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
siklop
02/01/2017
България
Verifikovani kupac
Добър продукт!
Идеален за новородено другите номера идват с малко по-голям поток на течността.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Baby Bottle Teats SCF657/27 Биберон Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Baby Bottle Teats SCF657/27 Биберон Natural
Brigi83
19/02/2020
Magyarország
Cumisüveg cuki zavar nélkül
Már 6 hónapos a babám, de potlashoz még mi dug ezt használjuk :) nagy evő, egyszer nem bírom vacsira a 3 deci tejet biztosítani egyszerre, így amit napközben fejek, megeszi szopi előtt. Semmi karos következményeit nem hozott, szuper etetőcumi
Prednosti
Könnyen tisztítható, szereti a babám
Mane
Nincs ilyen
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Baby Bottle Teats SCF657/27 Natural cumifej
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Baby Bottle Teats SCF657/27 Natural cumifej
CataMari
07/05/2019
România
Preferata bebelusei
Este nemaipomenita, fetita mea doar cu astfel de tetina primeste lapte. Este din material moale, se utilizează foarte usor si curge lent, astfel incat sa nu se inece. Recomand cu drag!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural
0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011