2 godine garancije
Obustavljeno
1 flašica
8 oz / 240 ml
Cucla sa sporim protokom
1+ mesec
Obustavljeno
Obustavljeno
Obustavljeno
Obustavljeno
4.3
od 5
11
Komentari
91%
preporučuje ovaj proizvod
IoanaRo35
27/05/2019
România
Cel mai bun biberon de pe piata
Am incercat si alte modele de biberoane de pe piata dar dintre toate recomand cu toată căldura doar biberoanele Philips Avent. Sunt exact ca in descriere, sunt comode, rezista mult, se folosesc pe o perioada lunga de timp. Intr-un cuvant bebe le adora .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
Gergokiss
24/01/2019
Magyarország
3 gyereknél is bevállt
Szuper jó a termék, könnyen mosható, nagy a választék a gumiból, sokáig használtuk ugyanazt az üveget! (eredetileg hármat vettünk, ugyan eltörhet, de a háromból kettő már 5!! éve használatban van, nem színeződik el, teljesen steril.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF673/17 Natural üveg cumisüveg
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF673/17 Natural üveg cumisüveg
Ramona14
29/06/2018
România
Folosit din prima zi
Cele mai bune. Le folosim încă din prima zi . Sunt foarte usor de folosit si întreținut. Recomand .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011