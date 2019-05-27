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  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
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  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem

Obustavljeno

Philips AventNatural staklena flašica za bebe

SCF673/17

4.3
| (11) Komentari | 91% preporučuje ovaj proizvod
Lako se kombinuje sa dojenjem
Naša Natural staklena flašica doprinosi prirodnijem doživljaju hranjenja na flašicu za bebu i za vas. Cucla ima inovativni dizajn sa laticama za prirodno prianjanje slično dojci, što olakšava bebi da kombinuje hranjenje iz dojki i flašice.
Pogledajte sve prednosti

Prirodno hvatanje cucle

Lako se kombinuje sa dojenjem

  • 1 flašica

  • 8 oz / 240 ml

  • Cucla sa sporim protokom

  • 1+ mesec

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.3

od 5

11

Komentari

91%

preporučuje ovaj proizvod

2

27/05/2019

România

România

Cel mai bun biberon de pe piata

Am incercat si alte modele de biberoane de pe piata dar dintre toate recomand cu toată căldura doar biberoanele Philips Avent. Sunt exact ca in descriere, sunt comode, rezista mult, se folosesc pe o perioada lunga de timp. Intr-un cuvant bebe le adora .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF673/17 Biberon din sticlă Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF673/17 Biberon din sticlă Natural

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

3 gyereknél is bevállt

Szuper jó a termék, könnyen mosható, nagy a választék a gumiból, sokáig használtuk ugyanazt az üveget! (eredetileg hármat vettünk, ugyan eltörhet, de a háromból kettő már 5!! éve használatban van, nem színeződik el, teljesen steril.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF673/17 Natural üveg cumisüveg

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF673/17 Natural üveg cumisüveg

29/06/2018

România

România

Folosit din prima zi

Cele mai bune. Le folosim încă din prima zi . Sunt foarte usor de folosit si întreținut. Recomand .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF673/17 Biberon din sticlă Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF673/17 Biberon din sticlă Natural

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