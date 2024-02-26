2 godine garancije
3 doze
Unutrašnji deo može da se ukloni radi konvertovanja u praktičnu čašu za užinu
Philips Avent posuda za mleko u prahu prima 3 unapred izmerene doze mleka u prahu – idealno rešenje za putovanja
Svi delovi mogu da se sterilišu, koriste u mikrotalasnoj pećnici i peru u mašini za sudove, za brzo i lako čišćenje
4.9
od 5
14
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Mesty
26/02/2024
Magyarország
Deo promocije
Verifikovani kupac
Jó
Egyszerű, jó hogy van több rekesze, könnyen tisztítható.
Prednosti
egyszerű, könnyen tisztítható
Mane
kiöntésnél oda kell figyelni, könnyen melléfolyik
Ova recenzija je napisana za SCF135/06 Tápszeradagoló
Ova recenzija je napisana za SCF135/06 Tápszeradagoló
Unavena_mama_55
14/01/2021
Česká republika
Verifikovani kupac
Super praktický dávkovač na sušené mléko
Naprosto nepostradatelný výrobek. Často se v noci / ve spěchu přistihnu, že zapomenu, kolik odměrek jsem již dala do lahve. Takhle si to všechno odměřím a předchystám v klidu a jen vsypu do lahve. Jako velké plus vidím taky možnost sterilizovat v parním sterilizátoru, takže se nemusím bát, že bych synovi dávala něco špatného. Navíc ideální na cesty.
Prednosti
praktické, lze sterilizovat, ušetří nervy
Mane
žádné :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF135/06 Dávkovač sušeného mléka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF135/06 Dávkovač sušeného mléka
Arlus90
21/08/2018
Polska
Ten produkt jest bardzo użyteczny
Jak zaczynałam przygodę z karmieniem butelką. Ten produkt był idealny. Dozowałam dokładną ilość i tylko wsypywałam do ciepłej wody. W nocy nie denerwowałam się, czy wsypałam już dwie czy łyżeczki. Wszystko odmierzone , bez problemowe.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF135/06 Dozownik mleka w proszku
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF135/06 Dozownik mleka w proszku