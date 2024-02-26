ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Idealno rešenje za putovanja
  • Idealno rešenje za putovanja
  • Idealno rešenje za putovanja
  • Idealno rešenje za putovanja
  • Idealno rešenje za putovanja
  • Idealno rešenje za putovanja

Philips AventPosuda za mleko u prahu

SCF135/06

4.9
| (14) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Idealno rešenje za putovanja
Ova jedinica prima 3 unapred izmerene porcije mleka u prahu u odvojenim odeljcima. Kada ste spremni za hranjenje, samo sipajte prah u flašicu za hranjenje sa proključalom vodom koja se ohladila. Uklonite unutrašnje odeljke da biste koristili u vidu činije ili posude.
Pogledajte sve prednosti
Kompatibilni proizvodi
Classic PES flašica za bebe

Classic PES flašica za bebe

SCF660/17

Classic PES flašica za bebe

Classic PES flašica za bebe

SCF663/17

Bez bisfenola A (BPA)

Idealno rešenje za putovanja

  • 3 doze

Unutrašnji deo može da se ukloni

Unutrašnji deo može da se ukloni

Unutrašnji deo može da se ukloni radi konvertovanja u praktičnu čašu za užinu

Prima dovoljno mleka u prahu za tri hranjenja od 260 ml / 9 oz

Prima dovoljno mleka u prahu za tri hranjenja od 260 ml / 9 oz

Philips Avent posuda za mleko u prahu prima 3 unapred izmerene doze mleka u prahu – idealno rešenje za putovanja

Cela posuda može da se steriliše, koristi u mikrotalasnoj pećnici i pere u mašini za sudove

Svi delovi mogu da se sterilišu, koriste u mikrotalasnoj pećnici i peru u mašini za sudove, za brzo i lako čišćenje

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.9

od 5

14

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

26/02/2024

Magyarország

Magyarország

Verifikovani kupac

Egyszerű, jó hogy van több rekesze, könnyen tisztítható.

Prednosti

egyszerű, könnyen tisztítható

Mane

kiöntésnél oda kell figyelni, könnyen melléfolyik

Ova recenzija je napisana za SCF135/06 Tápszeradagoló

Ova recenzija je napisana za SCF135/06 Tápszeradagoló

14/01/2021

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Super praktický dávkovač na sušené mléko

Naprosto nepostradatelný výrobek. Často se v noci / ve spěchu přistihnu, že zapomenu, kolik odměrek jsem již dala do lahve. Takhle si to všechno odměřím a předchystám v klidu a jen vsypu do lahve. Jako velké plus vidím taky možnost sterilizovat v parním sterilizátoru, takže se nemusím bát, že bych synovi dávala něco špatného. Navíc ideální na cesty.

Prednosti

praktické, lze sterilizovat, ušetří nervy

Mane

žádné :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF135/06 Dávkovač sušeného mléka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF135/06 Dávkovač sušeného mléka

21/08/2018

Polska

Polska

Ten produkt jest bardzo użyteczny

Jak zaczynałam przygodę z karmieniem butelką. Ten produkt był idealny. Dozowałam dokładną ilość i tylko wsypywałam do ciepłej wody. W nocy nie denerwowałam się, czy wsypałam już dwie czy łyżeczki. Wszystko odmierzone , bez problemowe.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana