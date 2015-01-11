2 godine garancije
Obustavljeno
1 flašica
4 oz / 125 ml
Cucla za novorođenčad
0+ meseci
4.9
od 5
10
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
ewka990
11/01/2015
Polska
Lubiana przez dzieci i rodziców
Lekka i poręczna buteleczka do karmienia. Bardzo fajne jest to w butelce,że istnieje możliwość wymiany pięciu smoczków o różnym stopniu wypływu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
MarlenaU
04/01/2015
Polska
Świetna butelka. Serdecznie polecam:)
Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
MarlenaU
04/01/2015
Polska
Świetna butelka. Serdecznie polecam:)
Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Kliničko istraživanje je pokazalo da je kod beba starih dve nedelje bilo manje kenjkanja nego kod beba hranjenih pomoću druge flašice. (Istraživanje je sproveo Institut za dečije zdravlje u Londonu 2008.)
Kliničko istraživanje je pokazalo da su se kod beba starih dve nedelje koje su hranjene pomoću Avent flašice manje javljali grčevi nego kod beba hranjenih pomoću flašice drugog vodećeg proizvođača, naročito noću