ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san

Obustavljeno

Philips AventClassic PES flašica za bebe

SCF660/17

4.9
| (10) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Dobro hranjenje, dobar san
Kenjkanje je daleko najpoznatije ponašanje prilikom plakanja kod beba. Philips Avent Advanced Classic flašica za hranjenje značajno ublažava grčeve*** i kenjkanje. Kenjkanje se ublažava naročito noću.**
Pogledajte sve prednosti

Doprinosi smirivanju bebe, naročito noću**

Dobro hranjenje, dobar san

  • 1 flašica

  • 4 oz / 125 ml

  • Cucla za novorođenčad

  • 0+ meseci

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.9

od 5

10

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

11/01/2015

Polska

Polska

Lubiana przez dzieci i rodziców

Lekka i poręczna buteleczka do karmienia. Bardzo fajne jest to w butelce,że istnieje możliwość wymiany pięciu smoczków o różnym stopniu wypływu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

04/01/2015

Polska

Polska

Świetna butelka. Serdecznie polecam:)

Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

04/01/2015

Polska

Polska

Świetna butelka. Serdecznie polecam:)

Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Kliničko istraživanje je pokazalo da je kod beba starih dve nedelje bilo manje kenjkanja nego kod beba hranjenih pomoću druge flašice. (Istraživanje je sproveo Institut za dečije zdravlje u Londonu 2008.)

  2. Kliničko istraživanje je pokazalo da su se kod beba starih dve nedelje koje su hranjene pomoću Avent flašice manje javljali grčevi nego kod beba hranjenih pomoću flašice drugog vodećeg proizvođača, naročito noću