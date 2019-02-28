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Philips Avent VIAKomplet za hranu za bebu

SCF613/20

5
| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Jedan sistem – mnoštvo opcija
VIA je svestrani sistem za odlaganje koji štedi prostor napravljen tako da raste sa vašom bebom. VIA čaše su idealne za odlaganje i transport ukusnih domaćih obroka.
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Classic PES flašica za bebe

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Sistem za odlaganje bez bisfenola A

Jedan sistem – mnoštvo opcija

Lako organizovanje

Lako organizovanje

Čaše koje se lako obeležavaju pomažu vam da pratite datume i sadržaj

Sistem sa navrtanjem koji sprečava curenje

Sistem sa navrtanjem koji sprečava curenje

Za bezbedno odlaganje i transport

Savršeno rešenje za osobe u pokretu

Savršeno rešenje za osobe u pokretu

Idealno za odlaganje i transport

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná sada na začátek příkrmů

Výborná sada, když se začíná s příkrmy miminka. Možnost skladování i mateřského mléka. Lžička je malá, akorát do pusinky dítěte.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu

22/12/2015

Polska

Polska

Verifikovani kupac

bardzo praktyczne

świetne, łatwe w myciu i obsłudze, wielokrotnego użycia, przydatne też do obiadków

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka

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