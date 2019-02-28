2 godine garancije
Čaše koje se lako obeležavaju pomažu vam da pratite datume i sadržaj
Za bezbedno odlaganje i transport
Idealno za odlaganje i transport
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Skyv
28/02/2019
Česká republika
Výborná sada na začátek příkrmů
Výborná sada, když se začíná s příkrmy miminka. Možnost skladování i mateřského mléka. Lžička je malá, akorát do pusinky dítěte.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu
Zoe41
22/12/2015
Polska
Verifikovani kupac
bardzo praktyczne
świetne, łatwe w myciu i obsłudze, wielokrotnego użycia, przydatne też do obiadków
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka