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  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san

Obustavljeno

Philips AventClassic PES flašica za bebe

SCF663/17

4.7
| (101) Komentari | 92% preporučuje ovaj proizvod
Dobro hranjenje, dobar san
Kenjkanje je daleko najpoznatije ponašanje prilikom plakanja kod beba. Philips Avent Advanced Classic flašica za hranjenje značajno ublažava grčeve*** i kenjkanje. Kenjkanje se ublažava naročito noću.**
Pogledajte sve prednosti

Doprinosi smirivanju bebe, naročito noću**

Dobro hranjenje, dobar san

  • 1 flašica

  • 9 oz / 260 ml

  • Cucla sa sporim protokom

  • 1+ mesec

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

101

Komentari

92%

preporučuje ovaj proizvod

2

02/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj poizvod je izvrstan

Ovaj proizvod ima odlične karakteristike. Jako slican maminoj dojci, beba zadovoljna i mama. Sve bocice su super.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF683/27 Bočica za bebe Classic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF683/27 Bočica za bebe Classic

25/10/2017

Hrvatska

Hrvatska

Oduševljeni novim dizajnom

Imamo ovu bocicu i odusevljeni smo njome. Malcu se svida majmuncic. Jednostavno za uoptrebu kao i svi Vasi proizvodi.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF574/11 Bočica za bebe Classic+

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF574/11 Bočica za bebe Classic+

20/08/2017

Slovenija

Slovenija

enostavna in prijetna za uporabo

Steklenička je enostavna za uporabo, tako kot vse vaše stekleničke. Do sedaj smo uporabljali drug model vaših flašk, vendar ni bilo niti enega problema , ko smo naenkrat prešli na to flaško.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF574/12 Steklenička Classic+

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF574/12 Steklenička Classic+

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  1. Kliničko istraživanje je pokazalo da je kod beba starih dve nedelje bilo manje kenjkanja nego kod beba hranjenih pomoću druge flašice. (Istraživanje je sproveo Institut za dečije zdravlje u Londonu 2008.)

  2. Kliničko istraživanje je pokazalo da su se kod beba starih dve nedelje koje su hranjene pomoću Avent flašice manje javljali grčevi nego kod beba hranjenih pomoću flašice drugog vodećeg proizvođača, naročito noću