2 godine garancije
Obustavljeno
1 flašica
9 oz / 260 ml
Cucla sa sporim protokom
1+ mesec
4.7
od 5
101
Komentari
92%
preporučuje ovaj proizvod
Tonia27
02/12/2017
Hrvatska
Ovaj poizvod je izvrstan
Ovaj proizvod ima odlične karakteristike. Jako slican maminoj dojci, beba zadovoljna i mama. Sve bocice su super.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF683/27 Bočica za bebe Classic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF683/27 Bočica za bebe Classic
cvexaa
25/10/2017
Hrvatska
Oduševljeni novim dizajnom
Imamo ovu bocicu i odusevljeni smo njome. Malcu se svida majmuncic. Jednostavno za uoptrebu kao i svi Vasi proizvodi.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF574/11 Bočica za bebe Classic+
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF574/11 Bočica za bebe Classic+
Makalonca
20/08/2017
Slovenija
enostavna in prijetna za uporabo
Steklenička je enostavna za uporabo, tako kot vse vaše stekleničke. Do sedaj smo uporabljali drug model vaših flašk, vendar ni bilo niti enega problema , ko smo naenkrat prešli na to flaško.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF574/12 Steklenička Classic+
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF574/12 Steklenička Classic+
Kliničko istraživanje je pokazalo da je kod beba starih dve nedelje bilo manje kenjkanja nego kod beba hranjenih pomoću druge flašice. (Istraživanje je sproveo Institut za dečije zdravlje u Londonu 2008.)
Kliničko istraživanje je pokazalo da su se kod beba starih dve nedelje koje su hranjene pomoću Avent flašice manje javljali grčevi nego kod beba hranjenih pomoću flašice drugog vodećeg proizvođača, naročito noću