Prijavi se za 10% popusta
Poseti Philips shop
2 godine garancije
Philips Avent Classic PES flašica za bebe
Obustavljeno
Podrška
SCF663/17
Idi u prodavnicu
Prijavite se ili kreirajte nalog
Trenutno dobijate pristup priručnicima, prilagođenoj podršci itd. Uz to, brzo je i jednostavno.
Eco passport - English (US)
User manual - English (US)
Posuda za mleko u prahu
Tempo- Disposable SystemŠiroki, unapred oblikovani ulošci
Putni paket za cucle
Zaptivni diskovi za flašicu za hranjenje
VIAKomplet za hranu za bebu
VIAAvent čaše za dopunjavanje
AirflexPosuda za odlaganje majčinog mleka
Tempo- Disposable SystemFlašica koja oponaša prirodno hranjenje
Philips AventPrsten sa navojem za flašicu za hranjenje
AventPrsten sa navojem za flašicu za hranjenje
AventPoklopac flašice za hranjenje
AventZaptivni disk flašice za hranjenje